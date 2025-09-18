Horario y dónde ver y escuchar el Córdoba-Racing de la jornada 6ª de Liga Hypermotion

El Córdoba buscará el domingo a las 21.00 su segundo triunfo consecutivo como local y lamerse, de paso, las heridas de la derrota y el mal segundo tiempo en Andorra. Iván Ania mantiene como bajas a Adilson y Alcedo por lesión y a Albarrán por motivos personales.

El rival, el Real Racing Club de Santander, había conquistado cuatro triunfos en las cuatro primeras jornadas hasta que el pasado domingo la Cultural Leonesa le endosó un sorprendente 2-4. En sus filas militan los dos máximos goleadores de la categoría como Villalibre y el ex cordobesista Andrés Martín.

HORARIO Y DÓNDE VER EL CÓRDOBA-RACING

El partido Córdoba-Racing lo podrás seguir desde las 20:50 horas con la narración de Toni Cruz y los comentarios técnicos de Ariel Alfredo Montenegro en el Tiempo de Juego de COPE Córdoba en el dial 1215 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Córdoba y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE Córdoba.

En televisión se podrá seguir a través del canal LALIGA TV Hypermotion y LaLiga TV Bar, canales de Movistar Plus. Además de las plataformas de PTV, Golstadium y Olin.