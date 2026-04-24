Horario y dónde ver y escuchar el Córdoba CF-Real Sporting de la jornada 37ª de Liga Hypermotion

El Córdoba quiere prorrogar su buena racha de resultados ante un rival como el Real Sporting que se encuentra, como los blanquiverdes, en una situación intermedia en la tabla sin opciones prácticamente de ascenso ni riesgo de descenso. Iván Ania ha explicado en rueda de prensa que sus aspiraciones para este final de temporada son competir y sumar el mayor número de puntos posibles de los 18 que restan.

El rival, el Real Sporting, llega a la cita tras un cómodo triunfo frente al Cádiz y con la baja de Álex Corredera, una pieza importante en el centro del campo. Los rojiblancos bajan sus números como visitantes, al igual que el Córdoba cuando actúa ante su público.

HORARIO Y DÓNDE VER EL CÓRDOBA-REAL SPORTING

El partido Córdoba- Real Sporting lo podrás seguir este domingo desde las 13:50 en COPE Córdoba desde cualquier lugar a través de la web de COPE Córdoba y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE Córdoba. También en la pestaña correspondiente de audio de la retransmisión de Movistar +.

En televisión se podrá seguir a través del canal LALIGA TV Hypermotion y LaLiga TV Bar, canales de Movistar Plus. Además de las plataformas de PTV, Golstadium y Olin.