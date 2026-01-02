Horario y dónde ver y escuchar el Córdoba CF-Burgos CF de la jornada 20ª de Liga Hypermotion

El Córdoba C.F. buscará ante el Burgos este sábado en un choque que comenzará a las 21:00 en El Arcángel empezar el año con una alegría que prorrogue la del último encuentro de 2025. El recién renovado Iván Ania mantiene para el encuentro las bajas de Vilarrasa, Diego Bri, Fomeyem, Adilson y Theo Zidane y suma a esa larga lista a Sergi Guardiola por sanción. El primer fichaje invernal del Córdoba, Diego Percan, podría estar en el banquillo. El rival, el Burgos, es octavo y tiene tres puntos más que los blanquiverdes. El ex cordobesista Marcelo juega en el conjunto burgalés y ha reconocido que para él y su familia será un partido "muy especial"

HORARIO Y DÓNDE VER EL CÓRDOBA-BURGOS

El partido Córdoba-Burgos lo podrás seguir desde las 20:50 horas con la narración de Toni Cruz en el Tiempo de Juego de COPE Córdoba en el dial 1215 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Córdoba y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE Córdoba.

En televisión se podrá seguir a través del canal LALIGA TV Hypermotion y LaLiga TV Bar, canales de Movistar Plus. Además de las plataformas de PTV, Golstadium y Olin.