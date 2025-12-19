Horario y dónde ver y escuchar el CD Mirandés-Córdoba CF de la jornada 19ª de Liga Hypermotion

El Córdoba buscará este domingo en un encuentro que arrancará a las 16:15 retomar la senda de la victoria tras seis choques sin conocerla. Iván Ania mantiene para el encuentro las bajas de Vilarrasa, Diego Bri, Fomeyem, Adilson, Kevin Medina y Theo Zidane y suma a esa larga lista a Rubén Alves.

El rival, el C.D. Mirandés atraviesa un momento delicado y es el segundo peor equipo como local, ya que apenas ha ganado dos partidos de los ocho que ha disputado en el campo de Mendizorroza, donde ejerce como anfitrión por estar en obras su estadio de Anduva.

HORARIO Y DÓNDE VER EL MIRANDÉS-CÓRDOBA

El partido Mirandés-Córdoba lo podrás seguir desde las 16:00 horas con la narración de Toni Cruz en el Tiempo de Juego de COPE Córdoba en el dial 1215 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Córdoba y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE Córdoba.

En televisión se podrá seguir a través del canal LALIGA TV Hypermotion y LaLiga TV Bar, canales de Movistar Plus. Además de las plataformas de PTV, Golstadium y Olin.