Historias de cuando los Córdoba-Sevilla eran derbis equilibrados

En estos momentos es una lucha de David contra Goliath. El Córdoba es un club que trata de recuperar parte del prestigio perdido por pésimas gestiones desde la cuarta categoría del fútbol español mientras que el Sevilla es, simplemente, una de las instituciones más poderosas de Europa. Uno presume de la recién conquistada Copa Federación mientras el otro luce seis UEFAS.

Pero no siempre fue así. De hecho, en los sesenta y setenta el Sevilla FC sufría muchísimo en El Arcángel porque ambos equipos competían en la élite por los mismos objetivos. Durante esas dos décadas se produjeron diez visitas sevillistas al viejo coliseo ribereño en las que no consiguieron ganar. El balance de esa década casi continuada de encuentros -no coincidieron en la 68-69 y 70-71- fue de cinco victorias locales y cinco empates, con once goles a favor del Córdoba y apenas tres del Sevilla.

El primer encuentro oficial entre ambos conjuntos se registró el 3 de febrero de 1963. Un 0-0 que defraudó por la gran ilusión que el choque había generado, como cuenta en su crónica el corresponsal de Mundo Deportivo: "La expectación que el duelo entre cordobeses y sevillanos había despertado por aquello de la rivalidad regional ha tenido justo reflejo en el impresionante lleno del Estadio Municipal del Arcángel, en cuyas graderíos se notó la presencia de varios millares de seguidores de la vecina ciudad”. Barrios, técnico hispalense, colocó a Maguregui -que habitualmente jugaba de interior- como marcador de Paz y Roque Olsen no fue capaz de aprovechar el buen momento del gaditano Vázquez. El Córdoba acabó decimoprimero y el Sevilla decimosegundo ese año.

En la 63-64 un gol a los dos minutos de Miralles allanó el triunfo del Córdoba en un partido bronco y duro que provocó la expulsión del visitante Costas. Homar, en el 63, completó la victoria merced a una excelente jugada de Vázquez por banda. Los dos equipos fueron aplaudidos, según la crónica, al final del encuentro. El Sevilla fue noveno al final de ese año y el Córdoba, undécimo.

El 3 de enero del 65, Daucik -técnico sevillista- planteó el choque al contragolpe, pero nuevamente el Sevilla salió trasquilado de El Arcángel. El mejor Córdoba de la historia dirigido por Eizaguirre también ganó ese partido gracias a un postrero gol del paraguayo Cabrera, gracias a un ajustado chut que tocó en el larguero. La excelente actuación de Miguel Reina frustró todos los ataques visitantes. Tanto el cordobés como Rodri, meta ese día del Sevilla, eran los guardametas de la selección juvenil española. Por vez primera, al final de la 64-65 el Córdoba acabó por encima del Sevilla en la tabla -quintos y décimos respectivamente-.

El empate a cero entre dos “nobles y viejos rivales” según Mundo Deportivo de la 65-66 no pasaría a la historia como un gran encuentro, pero en la 66-67 los cordobesistas disfrutaron de la mayor goleada a su favor ante el Sevilla de la historia. Es justo reseñar que los forasteros disputaron toda la segunda parte con uno menos por la lesión de Cabral, pero ya antes de ese momento el Córdoba había sido superior y se había adelantado en el marcador con un gol de Riera. Jara dio la puntilla en el 67 y 77 para colocar el contundente 3-0 final.

El 3 de abril de 1968 se disputó, según el corresponsal Pepe Melgar, “El peor fútbol de todos los tiempos”. Tan hiperbólico titular se corresponde con un partido lleno de pelotazos, globos, patadas y pérdidas de tiempo que adornaron, eso sí, los tantos de Torres y Redondo. Como anécdota, parece ser que el árbitro de ese envite -Sánchez Ibáñez- dejó K.O. de un codazo al cordobesista Arana (fortuito, se sobrentiende). Fue un mal año de ambos equipos. Tanto que el Sevilla bajó y el Córdoba casi.

El penúltimo episodio de Primera entre ambos equipos en El Arcángel tuvo lugar el 12 de septiembre de 1971. En un estadio que estrenaba visera en Tribuna, los blanquiverdes pusieron toda la voluntad y los hispalenses el acierto. Una internada de Manolín Cuesta provocó el penalti que transformó Fermín en el 1-0. Cuando el partido parecía encaminado a la primera victoria de la temporada para el Córdoba, un chut de Lora se coló en la portería de Molina para el regocijo de los miles de sevillistas desplazados. Incluso el daño pudo ser mayor, porque tuvieron una oportunidad de oro a tres minutos del final.

Si los duelos de Primera eran intensos en esos tiempos entre Córdoba y Sevilla, no le fueron a la zaga los tres vividos en los setenta. Los dos equipos pugnaban por el ascenso. En la 72-73, y tras guardarse respetuosamente un minuto de silencio por Rafael Campanero Torres -secretario de la Federación Cordobesa de fútbol fallecido en un accidente de tráfico- los veinte mil cordobesistas -y cerca de cinco mil sevillistas- presentes en El Arcángel vibraron con un partido que acabó 0-0, pero que debió caer del lado local atendiendo a que el árbitro anuló un gol legal a Manolín Cuesta. En la 73-74 el Córdoba venció 1-0 merced a un gol de Dominichi de falta indirecta que tocó previamente Escalante. Biri-Biri debió ser expulsado en ese encuentro, al parecer, por agredir a Aguilera, pero el árbitro le mostró tarjeta blanca.

El último duelo realmente equilibrado de la historia de los Córdoba-Sevilla data del 20 de octubre del 74. Ese día, en un Arcángel repleto y con diez mil sevillistas en la grada, el Córdoba le arrebató el liderato de Segunda a los entonces dirigidos por el ex técnico blanquiverde Roque Olsen. El mundialista Vavá ganó la partida al argentino merced a los goles de Onega, de penalti, y Urbano. En esa 74-75, a pesar de vencer en los dos partidos a su vecino, fue el Sevilla el que subió a Primera. El Córdoba entró entonces en una lenta decadencia que le llevó en una década a Tercera mientras los sevillistas se convertían en un inquilino fijo en la élite. Rafael Campanero, eterno presidente de Honor del Córdoba, considera que ese año fue un punto de inflexión en la historia de la entidad y que los árbitros contribuyeron al proyecto más ambicioso que nunca tuvo la entidad cordobesista.

Desde esa ya lejana fecha apenas han compartido en dos oportunidades categoría Córdoba y Sevilla. En la 00-01, en Segunda, fue Diego Ribera -ex cordobesista- quien marcó el gol del triunfo visitante -el primero de su historia en partido de Liga- cuando apenas había transcurrido un minuto de juego. La última visita sevillista data del 21 de septiembre de 2014. No hubo color y más cuando Pantic regaló el 0-1 a Bacca en el minuto 8. Ya en la segunda parte Mbia y Bacca hicieron un daño que ni el gol de Borja García mitigó.

Es la historia de los Córdoba-Sevilla de Liga. En Copa, desde luego, la historia tiene claramente color blanquirrojo, porque en las cinco ocasiones en las que ambos equipos se ha llevado la victoria el conjunto del Ramón Sánchez Pizjuán (78-79, 79-80, 85-86, 86-87 y 91-92). El miércoles, otra batalla en El Arcángel entre dos históricos de Andalucía. Desigual, sí, pero siempre emotiva.