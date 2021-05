Un hilo de esperanza (0-5)

El Córdoba cumplió este domingo su parte del trato y ganó a la Balona en el Municipal de La Línea. Como el Tamaraceite y el Sevilla Atlético empataron a 1, el equipo blanquiverde mantiene sus opciones de seguir en Primera Federación. Para lograrlo deberá ganar el próximo domingo al mediodía al Cádiz B y esperar que no lo haga el Sevilla Atlético, que se enfrenta precisamente al rival que ha apalizado el Córdoba.

Germán Crespo dibujó un 4-2-3-1 con Xavi Molina y Djetei de centrales y De las Cuevas y Javi Flores por delante de Del Moral. La gran novedad, la titularidad de Luismi Redondo, que dio un buen nivel como interior diestro.

Desde el inicio se notó la diferente intensidad de uno y otro equipo. La Balona, que ya logró su objetivo el pasado domingo, no sacó su once de gala y se le notó la semana de celebraciones. Así, en el minuto 5 De las Cuevas aprovechó la primera de las imprecisiones del meta liberiano Ashley Williams para colocar el 0-1. El Córdoba manejaba a placer y la Real Balompédica Linense no hacía mucho por inquietar a Edu Frías. Entre el 25’ y el 35’ Willy de cabeza, Luismi tras aprovechar un buen pase de Willy y nuevamente De las Cuevas de bonita vaselina provocaron un marcador de escándalo que no lograba el Córdoba desde el año 1988 (dato de @laligaennumeros).

El encuentro ya estaba resuelto al irse los dos equipos a los vestuarios, por lo que la segunda mitad fue aprovechada por Crespo para dar relevo a varios jugadores como Álex Robles, Jesús Álvaro, Del Moral, Nahuel y Javi Flores. Con todo, la Balona no generó prácticamente ninguna oportunidad de peligro y fue el Córdoba el que amplió todavía más la renta en otra acción defendida con laxitud tras un saque de esquina por el conjunto campogibraltareño y que Djetei envió a la red con su zurda.

La última fecha de la temporada tendrá lugar el próximo domingo al mediodía. El Córdoba se la jugará ante el Cádiz B en El Arcángel y también en la Ciudad Deportiva del Sevilla. Una victoria del filial hispalense condenaría al descenso a los blanquiverdes.

