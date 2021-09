¿Se haría 3.738 kilómetros para ver un partido de cuarta división?

No fue la primera vez ni tampoco será la última. Francisco Javier Muñoz es un aficionado del Córdoba que trabaja de informático en Ginebra y que siempre que tiene oportunidad hace encaje de bolillos para ver en directo a su equipo. El pasado fin de semana tenía previsto pedirse libre el lunes para moverse con tranquilidad, pero no pudo ser: “Ni eso. Estuve mirando con compañeros y algunos estaban de vacaciones, así que tuve que coger algún que otro vuelo de más para poder estar de vuelta al trabajo el lunes por la mañana”.

Así que, sin dudarlo, “me cogí los vuelos el jueves, busqué hasta última hora por internet. El viernes por la tarde salió el vuelo hacia Málaga. Allí me recogió un amigo en coche hasta Córdoba, estuve el sábado en Córdoba y el domingo fui al estadio y cuando acabó me fui corriendo porque tenía un vuelo hacia Palma de Mallorca. Hice noche en Palma y a las seis de la mañana salía mi vuelo hacia Ginebra y la suerte es que hay un tren del aeropuerto al centro y a las ocho ya estaba sentado en el puesto de trabajo”.

Una odisea en blanco y verde que, al menos, le hizo regresar a su tierra de adopción con una sonrisa en el rostro por el marcador: “Ya había estado en algún que otro partido de pretemporada y vi al equipo bien. Igual no esperaba el 1-5, pero sí que el equipo diera la cara y la verdad es que más contento no pude volverme”.

Recién aterrizado! Gracias a todos, ahora a currar ��‍�� pic.twitter.com/0CX5ZU7osa — F.Javier Muñoz (@elgorritass) September 6, 2021

Francisco Javier no duda en sacarse su carné a pesar de la distancia: “Nada más empezar la campaña de abonos yo ya estaba ahí y ya llevo 18 de abonado, a pesar de que llevo ya diez en Suiza. No importa la categoría donde esté el equipo, lo que uno sigue es el sentimiento blanquiverde. Intento ir aquí al fútbol, donde juega el Servette que este año incluso juega la Conference. En el estadio busco el mismo sentimiento, pero es muy difícil”.

Esta pasión, que puede resultar extraña para quien no la viva, ya no sorprende tanto en su entorno: “No es la primera vez que hago esto. No viajo tanto como quisiera, pero cuando cogí el vuelo le envié una foto a mi madre, que no sabía nada, y le dije que iba a verla y ella me contestó: “¿No será que juega el Córdoba?”. La gente sabe cómo soy y algunos se sorprenden, pero otros ya se lo esperan”. También en Ginebra bromean con la filiación de este irrendento: “algunos de mis compañeros me dicen que ponen la contraseña Córdoba123 por Fran, porque así no se me olvida. La gente al principio no sabía del equipo, pero ya me preguntan”. En Suiza, además, el sentimiento futbolero no es como en España: “hay poco, lo que se lleva es el hockey hielo, que el estadio siempre está lleno y caben 6.500. El campo de fútbol se hizo nuevo para la Eurocopa y tiene capacidad para 30.000, pero en el último partido en el que estuve apenas había 3.500”.

¿Habrá más escapadas en esta 21-22? Claro: “En cuanto sale el calendario siempre intento no perderme el primer y el último partido y luego intento ir a estadios que no conozco todavía. Me llama la atención el del Mérida y también las Islas, que no las conozco todavía y hay cinco campos por ver. Obviamente también intentaré ir a bastantes en El Arcángel”.

En suma, que Francisco Javier es la personificación de que la división no la marca una tabla de resultados: “Este año hemos bajado una categoría, pero la afición sigue estando ahí. El fin de semana que viene espero que haya mucha gente en el estadio. Cuanto mejor se den los resultados, más gente irá con el equipo”. En su caso, el resultado le va a seguir dando igual. Y los kilómetros.

