Guille del Pino: "¿Qué menos que ser del equipo de tu ciudad? Yo desde pequeño ya tenía la camiseta y hasta a Koki"
El campeón de Europa sub-18 habla en COPE de su canasta decisiva en el Europeo sub-18, de su futuro en Maryland Terrapins... y de su pasión por el Córdoba C.F.
Córdoba - Publicado el
1 min lectura
Guille del Pino se está convirtiendo en la gran esperanza del deporte cordobés. El talentoso jugador que se forjara en la cantera de Unicaja y que la pasada temporada brillara en Coto Córdoba fue pieza clave en el combinado español que levantó este domingo en Belgrado el Europeo sub-18 después de un trepidante encuentro ante Francia.
El jugador habla en COPE de aquella histórica canasta en Belgrado que dio el título a España, de su futuro en Maryland Terrapins... y de su pasión infinita por el Córdoba CF
