Guille del Pino: "¿Qué menos que ser del equipo de tu ciudad? Yo desde pequeño ya tenía la camiseta y hasta a Koki"

Guille del Pino se está convirtiendo en la gran esperanza del deporte cordobés. El talentoso jugador que se forjara en la cantera de Unicaja y que la pasada temporada brillara en Coto Córdoba fue pieza clave en el combinado español que levantó este domingo en Belgrado el Europeo sub-18 después de un trepidante encuentro ante Francia .

El jugador habla en COPE de aquella histórica canasta en Belgrado que dio el título a España, de su futuro en Maryland Terrapins... y de su pasión infinita por el Córdoba CF