COPE
Podcasts
Deportes Córdoba
Deportes Córdoba

Guille del Pino: "¿Qué menos que ser del equipo de tu ciudad? Yo desde pequeño ya tenía la camiseta y hasta a Koki"

El campeón de Europa sub-18 habla en COPE de su canasta decisiva en el Europeo sub-18, de su futuro en Maryland Terrapins... y de su pasión por el Córdoba C.F.

Guille del Pino
00:00
Descargar

Toni Cruz González

Córdoba - Publicado el

1 min lectura

Guille del Pino se está convirtiendo en la gran esperanza del deporte cordobés. El talentoso jugador que se forjara en la cantera de Unicaja y que la pasada temporada brillara en Coto Córdoba fue pieza clave en el combinado español que levantó este domingo en Belgrado el Europeo sub-18 después de un trepidante encuentro ante Francia.

El jugador habla en COPE de aquella histórica canasta en Belgrado que dio el título a España, de su futuro en Maryland Terrapins... y de su pasión infinita por el Córdoba CF  

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

13:00H | 17 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking