González Calvo, en COPE : “Vamos tarde. Lo mejor ya es que la plaza del Internacional quede vacante"

-Lo que probablemente muchos aficionados del Córdoba desconozcan es que su presidente jugó en el Barcelona. Explícanos.

-Cuando tenía 16 años. Jugaba en las categorías inferiores del Extremadura y me llevaron a Barcelona. Fue una experiencia muy bonita. Jugaba con interior izquierda. Coincidí con los hermanos García Junyent y Quique Costas, que luego fue muchos años entrenador del filial.

-Ser cocinero antes que fraile para ejercer de presidente debe servir...

-Algo, aunque no tiene nada que ver. Me gusta mucho el fútbol y así sabes por dónde van los jugadores y su manera de pensar. Ser presidente de un equipo de fútbol es algo mucho más amplio que ser simplemente futbolista.

-Sé sincero: ¿Imaginabas un comienzo como el del sábado?

-No. No me lo imaginaba tampoco el año pasado en Jerez. El marcador fue bastante amplio, pero Unionistas me gustó mucho en la primera parte. Al final llevamos el mando del encuentro casi todo el tiempo y una vez que abrimos la lata el equipo tiene mucha capacidad ofensiva.

-Por cierto, hay a quien no le hace gracia que España ya haya descubierto a Antonio Casas porque quedan todavía margen en el mercado veraniego.

-Ayer salía una gracia en redes una gracia diciendo que habíamos cometido alineación indebida por haber puesto de delantero a Ronaldo en referencia a Antonio Casas. Le tengo especial cariño tanto a él como a toda la familia. Si hay interés por él de otros equipos, pues es un halago para nosotros, pero esperemos que no se vaya, claro.

-357 días ya como líderes. Casi un año.Va a costar deshabituarse algún día...

-Pues sí. Y además es algo gracioso porque si os acordáis el año pasado siempre jugábamos primero contra segundo... y este domingo ya jugamos contra un segundo. Siempre se nos daba bien, eso sí. Vamos a intentar hacerlo también ante un rival que no olvidemos estaba el año pasado en Segunda. Siempre con los pies en el suelo.

-Viste ayer el partido del Fuenlabrada contra el Algeciras. ¿Es la primera prueba de la fortaleza del proyecto de ascenso o todavía es muy pronto?

-Es una prueba porque vamos a jugar contra uno de los rivales más fuertes. Vamos a ver dónde nos encontramos. El otro día nos dimos cuenta que los equipos te presionan mucho mejor y no siempre puedes dominar el partido al cien por cien. Es una buena piedra de toque desde luego.

-No sé si en el palco se ve igual, pero mis dudas de la primera mitad se mitigaban cuando repasaba el banquillo. Es lo que dijo Germán tras el partido: Se puede acabar ganando simplemente por agotamiento del rival.

-Sí. Es la fuerza del equipo que tenemos. No se nota un cambio de titulares a suplentes. Con una plantilla tan amplia como la nuestra tienes ventaja ante rivales que tienen un buen once, pero no una plantilla de tanta calidad como la nuestra. El otro día se quedaron sin jugar futbolistas como José Cruz, José Alonso, Álex Bernal, Bueno, Sergio Benito... A ver el once que saca Germán el domingo, porque puede ser muy diferente al de la primera jornada.

-Un Germán Crespo que no ha cambiado su manera de jugar a pesar de estar en una categoría más dura.

-Lo tiene clarísimo. Es su manera de jugar desde que se puso a entrenar y hasta ahora le ha ido bien y por eso no tiene que cambiar. Es la forma de jugar que gusta en Córdoba y que estemos en otra categoría no quiere decir que no vaya a funcionar. En Copa ante el Sevilla el año pasado tampoco se cambió y fue bien. No tenemos otro fútbol que no sea este.

-Has hablado de la calidad del equipo y del empuje de la grada. No acertaste cuando hablaste de once mil abonados... ya van doce.

-Ojalá todos los errores sean así. Creo mucho en la gente y sé lo que me cuenta la gente de la calle. Creo que esta semana incluso se ampliará esa cifra. Cuantos más seamos mucho mejor porque el equipo lo siente y al rival le mete miedo. Además, cuando canta todo el estadio... impone respeto.

-12.000 cordobeses que merecen un campo mejor. O, por lo menos, terminado. Quedan pocos días para el plazo del pliego municipal...

-Esta semana es importante. Tenemos prácticamente hechas la alegaciones al pliego. Esta tarde tengo la reunión con los arquitectos para la parte técnica. Estamos ante una oportunidad única tanto para el Ayuntamiento como para nosotros. Lo que vamos a hacer es algo sin ningún tipo de sentido y que se pueda hacer más cosas aparte de lo deportivo.

-Te noto prudentemente optimista al respecto

-Entre todos podemos hacerlo. Se parte de una base y tenemos la posibilidad de que esa propuesta no sea admitida hay otros caminos. Queremos tener un estadio terminado y además es que hay partes de la Tribuna que dan pena. Este mismo fin de semana he tenido reclamaciones de abonados, con toda la razón del mundo, de que los baños de tribuna dan vergüenza. Pero es que nosotros no podemos hacer nada porque para cualquier cosa tenemos que pedir permiso. Creo que se podrá llegar a un entente más pronto que tarde, porque ves un estadio como el del Espanyol en Cornellá y te preguntas que por qué no puede tener el Córdoba uno así y que esta ciudad tenga un estadio acorde.

-Ya que hablamos del estadio. Por fin una tienda oficial de verdad en El Arcángel donde comprar camisetas. Que, por cierto, aunque a mí me gusten sí que se ven muy blancas en el campo...

-Al final teníamos que hacer unas camisetas diferentes a las de otras temporadas. Para mí las camisetas son muy elegantes y muy serias. Puestas sobre el campo se ven bien con los dorsales en verde. Lo que no se puede decir es que no sea acorde a la historia del Córdoba porque es más blanca que verde. Nunca nos podríamos todos de acuerdo a la hora de hacer la camiseta. La del año pasado fue la que más se vendió de la historia del Córdoba CF y a mi me gusta más esta. Llevamos más camisetas vendidas con respecto al año pasado. Cuando la gente discute sobre una cosa al final se acaba comprando más. Después de la discusión del año pasado sobre si tenía demasiado negro... y se vendió muchísimo. El club se ha beneficiado de esto. Cuando la lona en el estadio con la difusión y la polémica que hubo en los medios...nunca Beefeater pensó que iba a sonar su nombre tanto.

-A la prensa nos vino fenomenal y lo agradecimos mucho el bocata al final del partido ante Unionistas, pero desde la afición ha habido quejas por la falta de bebidas en los bares del campo. No sé hasta qué punto puede el Córdoba hacer algo al respecto.

-Lo sabemos y esperemos que para la semana que viene lo tengamos resuelto. Nunca sabes en el primer partido y tienes que ir adaptando a medida del reclamo. Viendo las cifras del primero, se irá subiendo. Nosotros somos los principales perjudicados, porque cuanto más vendamos, más recaudamos. Cargaremos más las neveras.

-La categoría parece que va a ser apasionante y este formato -es opinión- mejora mucho el anterior. Sin embargo, la Federación sigue -esto también es opinión- desmereciendo a su mejor categoría.¿Cómo califica Javier González Calvo lo vivido con el Dux Internacional y ese primer partido ya aplazado del Deportivo? ¿Verías lógico que otro equipo -Talavera o Sanluqueño- lo reemplazara?

-A estas alturas no. Sería perjudicial para todos. Se debería haber hecho antes. Si hay que competir con unos requisitos son los que están impuestos desde el principio. No puedes estar pidiendo ayudas e ingresos porque somos clubs privados. Tienes que generar recursos propios por publicidad o porque el propietario ponga dinero. Lo que no puede ser es que te inscribas para intentar no perder la plaza el año siguiente. La Federación lo que está intentando es que no pueda empezar el año que viene en Segunda Federación. Vamos tarde ya. Lo importante es que no pase lo del año pasado con el Extremadura, que empiece jugando y deje de hacerlo en mitad del torneo. En cuanto a la plaza vacante, hay que tener presente que la semana que viene empieza ya la Segunda Federación así que se tendrá que decidir esta semana porque algún equipo tendrá que tomar su plaza en Segunda Federación. Tiene que ser todo muy rápido, lo normal creo que ya sería ya quedarnos con 19 equipos en la categoría.