El golf está de vuelta, un deporte ideal para salir del estrés del confinamiento

Desde este lunes los cordobeses, al haber entrado la provincia en la Fase I, pueden volver a practicar determinados deportes que antes les eran vetados. Al running y al ciclismo se suman ahora el pádel y tenis -en dobles no- y el golf. El Real Club de Campo de Córdoba ya ha abierto sus puertas para que sus socios puedan volver a disfrutar de un buen rato en sus 18 hoyos. No es el caso del Campo de Golf Cabeza Oliva de Pozoblanco, que todavía permanece en fase de adaptación.

Carmen Belmonte es una joven golfista cordobesa que regresó de Phoenix, donde cursa estudios universitarios con una beca de tecnificación golfística, para pasar en su ciudad estos días de cuarentena. Ella ha sido una de las primeras en volver a pisar el verde, aunque en las semanas de aislamiento no ha dejado de ejercitarse porque “me pude hacer una red en casa y así pude estar pegando bolas estos días”, no obstante “el hecho de no poder ver la bola volar me tenía un poco desanimada y tenía muchísimo mono de poder salir al campo así que me he sentido súper bien, animada de nuevo y con muchas ganas de seguir viniendo al Club de Golf y jugando todo lo que pueda ahora”.

Se quedó una tarde perfecta para reencontrarse con los amigos y nuestro deporte.#golf#Cordoba#Andaluciapic.twitter.com/GeulkaDBBk — Golf Córdoba (@golfcordoba) May 11, 2020

La Covid-19 condiciona un poco la práctica de este deporte, pero no tanto como otros: “se han notado algunas medidas de prevención como por ejemplo no poder rastrear los bunkers o un nuevo sistema que se ha puesto para recoger la bola del hoyo. También mantenemos la distancia y no podemos tampoco entrar en la casa club ni nada ni tampoco hay servicio de restaurante”, pero por lo demás “lo que es el hecho de jugar el deporte, sin problema”.

La iniciación a este deporte es gratuita en el Real Club de Campo de Córdoba

Esta situación de confinamiento puede beneficiar al golf a juicio de Carmen Belmonte, sobre todo aquí en Córdoba ya que “se practica en Los Villares en un entorno que es privilegiado. Creo que mucha gente ahora se va a querer acercar allí a conocerlo y sobre todo mucha gente que antes lo practicaba y que por diferentes circunstancias lo dejó estoy segura de que ahora se volverá a acercar al deporte y se volverá a animar y a enganchar y yo sí estoy completamente segura de que ahora mucha más gente se va a animar a probar el golf”.

Y, bueno, a esa gente que desee iniciarse en este deporte, ¿qué les recomienda una golfista joven pero ya experta? “La iniciación en este deporte es gratuita. El Real Club de Campo de Córdoba ofrece muy buenos programas con profesores y recursos para todos aquellos que quieran acercarse y conocer el deporte. Puedes engancharte con un amigo o como quieras”.

En cuanto a los beneficios del golf, son “infinitos. Es un deporte que puedes practicar al aire libre y puedes estar con amigos, pero no necesitas estar en contacto con ellos. Además, estás haciendo deporte andando por mitad del campo que después de estar tanto tiempo en casa yo creo que es lo que todos necesitamos. El tiempo que estás allá arriba en el Club la mente se olvida de todos los problemas y sobre todo ahora que hay mucho miedo e incertidumbre”.

En suma, que el golf es “como una terapia y vuelves a Córdoba como nuevo. Estamos todos encantados de que de que venga mucha gente nueva y de enseñarles el deporte y verán que sea enganchan. Es peligroso porque cuando te engancha hay veces que no puedes parar”. Avisados quedan.

También te puede interesar:

-El Imdeco aprueba el proyecto de los Juegos Deportivos 20-21 con la idea de que arranquen en octubre

-La brillante campaña 2011-12 que devolvió inesperadamente el orgullo al cordobesismo