Germán Crespo: “Veo el fútbol como algo sencillo, en donde lo fácil te lleva a hacer lo complicado”

Germán Crespo, técnico del Córdoba CF, ha pasado unas Navidades complicadas. La Covid ha incomodado a la familia y reconoce antes de empezar el balance de media temporada en COPE Córdoba que “ya después de haber pasado tres o cuatro días complicados con molestias en el cuerpo y dolores de cabeza, estoy mejor. Se pasa rápido, aunque a uno no le hubiese gustado estar encerrado con el buen tiempo que hacía en Granada. He estado nueve o diez días encerrado en casa y tampoco podemos reunirnos en Reyes porque nos ha tocado tanto a mi hija menor y a mi mujer como a mí y ellas siguen en cuarentena. El fin de semana vendrán a ver el partido”.

Es preciso hacer este balance con un partido todavía por jugar -el del domingo ante el Vélez- porque “si todo va bien”, matiza precavido “el lunes nos iremos a Bahréin a estar unos días. Una experiencia más y esperemos que sea lo más atractiva posible”. Crespo todavía no quiere ni mencionar los nombres de los rivales bareiníes porque “estoy centrado en el partido del Vélez y el lunes ya planificaremos los días que vamos a estar allí”.

Germán Crespo nos atiende en miércoles, cuando todavía no ha trabajado tácticamente con su plantilla al último rival por conocer en esta 21-22. De momento están centrados en irse reencontrando con sus mejores sensaciones, algo que “venimos haciendo durante toda la temporada. El máximo rival del Córdoba somos nosotros mismos. No queremos equivocarnos y tenemos que saber que nos queda mucho trabajo por delante. Tenemos que hacer el trabajo que nos queda parecido al de la primera. El Vélez empezó mal por el proceso lógico de adaptarse a la categoría, pero está sacando los últimos resultados y está siendo junto con nosotros de los más fuertes como local y se encuentra en una zona donde nadie se esperaba”.

Cuando todavía hacía calor Germán Crespo veía -con incertidumbre todavía por su futuro- un Salerm-Pozoblanco desde la modesta tribuna del Polinario. ¿Qué le diría éste Germán a aquél? “Más que nada, lo difícil que es llegar hasta donde estoy teniendo la suerte de llegar en estos momentos, de aprovechar la oportunidad que se me brindó. Se ha pasado muy rápido este tiempo. Estoy disfrutando del momento, pero no podemos relajarnos porque ni yo he hecho nada individualmente ni tampoco el club, porque el objetivo es el ascenso. Esperemos que lo antes posible podamos ponernos una nota definitiva”.

No han hecho nada… o sí. Porque muchos han recuperado la fe y la ilusión por lo blanquiverde en la ciudad: “Sí, es verdad. Me quedo con la ilusión que estamos dando a la gente. El año pasado paseabas por la ciudad y veías que la gente estaba desanimada. Con el resultado final, más todavía. Sabíamos que iba a ser complicado, pero poco a poco lo estamos consiguiendo. En cada partido que jugamos en nuestro estadio la motivación de la gente y lo que nos anima… te ilusiona y hace que en cada sesión de entrenamiento lo hagas al cien por cien por no fallarles. La afición es el primer artífice si se consigue el ascenso”.

Hablando y escuchando a Germán Crespo da la sensación de que sus triunfos son los de la humidad. Se reafirma: “Es que es lo que nos ha traído hasta aquí. Son muchísimos años paseándome por campos de barro y he estado en clubs muy humildes. De llegar a fin de mes y que te diga el presidente que no te va a poder pagar. Cuando vives todo eso, le das la máxima importancia a que te llegue una oportunidad como la que nos llegó este año. En mi caso lo difícil ha sido llegar, pero algunas veces es más difícil mantenerse y yo voy a intentar mantener esta ilusión durante muchos años y si puede ser en categoría profesional mucho mejor”.

Tal vez la frase más recordada de la primera vuelta de Germán fue cuando contó que Adrián Fuentes había enviado una pelota -ajustada al palo- donde pican las gallinas. Se explica: “Las gallinas, las vacas… cuando ves a los animales en la granja siempre se ponen en las zonas pegadas a las barreras. Dije las gallinas, pero me refiero más a las vacas. Cuando era jugador siempre decía que me gustaba poner el balón ahí. Fue una anécdota graciosa que comenté con Adrián Fuentes y creo que donde debe disparar un jugador es ahí”.

Precisamente sobre sus jugadores solo tiene buenas palabras. Como cuando habla del cuidado que han tenido en Navidad para no pillar la Covid: “Sí. Al final, cuando estás en un club como el Córdoba y tal como está la cosa, que te puede venir por cualquier lado… la profesionalidad del grupo es muy alta. Durante la competición no nos había llegado por ningún lado y hablamos de intentar ser profesionales durante esos días de vacaciones y eso lo está haciendo el grupo al máximo y por eso podemos contar con casi todos los jugadores”.

Simo, al que le queda media parte para renovar, tendrá esa ampliación de contrato. Seguro. Ya lo adelanta Germán: “Son muchos partidos los que quedan y está a tan solo 45 minutos de renovar. Creo que es importante para todo el mundo. Sería un jugador con mucho futuro. Quedan 18 partidos de Liga y está claro que una cosa muy rara tendría que pasar para que no renueve Simo. Hay jugadores que tienen contrato con opciones de renovación y otros por partido seguro que lo consiguen. Cuando la Dirección Deportiva confeccionó la plantilla lo hizo pensando en el año que viene”.

Y Germán, ¿renovará? ¿Tiene novias? “No. No. Estoy muy centrado en el Córdoba. Ojalá se consiga el objetivo. Ya el año pasado fue mi primera opción y corrí el riesgo de quedarme sin entrenar a pesar de tener otras ofertas. En el contrato está estipulado que si conseguimos el ascenso tengo la renovación automática”.

¿Con qué se queda Crespo de la primera vuelta? Curiosamente al técnico del Córdoba todavía le duele los puntos cedidos ante el Mensajero. “Han sido casi todos buenos momentos. El último partido en La Palma lo teníamos ya hecho para haber ganado 0-3 o 0-4 y nos anularon tres goles legales -que luego vimos en casa- y se nos quedó un sabor amargo porque habernos marchado con nueve puntos de ventaja con respecto al segundo hubieran marcado realmente lo bien que lo ha hecho el equipo. Pero, claro, vivir la final de la Copa RFEF y la eliminatoria de Copa contra el Sevilla… era algo que no esperaba. Me ha cambiado la vida deportivamente en pocos meses y ha sido un orgullo y algo que no se me va a olvidar. Levantar un título y jugarle una prórroga al Sevilla es algo que no voy a olvidar en mucho tiempo”.

Con ventana de fichajes abierta, Crespo no pide mucho. Vamos, que se quede como está: “Está claro que se están haciendo las cosas muy bien y está todo el mundo implicado. Salvo Samu y Álex Meléndez a todos los jugadores los ves entrenar y es una alegría. Todos tienen máxima implicación y concentración y cuando alguno tiene que jugar un miércoles o un domingo ha cumplido. A cualquier entrenador le gustaría mejorar la plantilla, pero tengo que decir que estoy muy orgulloso de la plantilla que tengo y de que todos quieran seguir en el Córdoba. Siempre en estas fechas suele haber futbolistas que, por tener menos minutos, quieren salir de sus clubs, pero es algo que creo que no va a pasar en el Córdoba. Tiene que ser algo muy interesante para que el club lo cogiese. La idea tanto de club como de Dirección Deportiva es mantener lo que tenemos”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y pensando en posibles mejoras con lo que ya tiene, el entrenador del Córdoba les pide a sus jugadores “sobre todo lo que nos ha quitado puntos: el acierto cara a portería fuera de casa. Ha habido partidos en los que el equipo genera muchas ocasiones fuera de casa, pero se nos han ido punto por no tener claras las ideas en los últimos metros. Nos pasó en Tamaraceite, en Las Palmas en un partido que regalamos los goles por falta de concentración y nos pasó el otro día ante el Mensajero, que allí le dije al línea que parecía que tenía un muelle, pero también es verdad que fallamos muchas ocasiones. En eso nos tenemos que centrar más, porque va a hacer que resolvamos mejor los partidos. También es verdad que la frescura que vamos a tener en la segunda vuelta no es la que tuvimos en las últimas jornadas de la primera”.

Como compendio de su forma de entender el fútbol. ¿Se quiere hacer ver el fútbol más complicado de lo que es? “Yo lo veo sencillo. Muchas veces nos complicamos demasiado y queremos inventar muchas cosas. El fútbol es fácil y yo se lo intento transmitir a los jugadores: Lo fácil te lleva a hacer lo complicado. Si un jugador quiere hacer la jugada personal y no le salen las cosas, conforme vayan pasando los minutos te van a ir saliendo todavía menos cosas. Al tener la calidad técnica que tiene la plantilla nos permite que hagamos el fútbol lo más fácil posible”.

Y, claro, en una entrevista realizada la mañana de la tarde de Reyes hay que hacer la clásica y rancia pregunta. ¿Qué le pediría Germán Crespo a Sus Majestades Orientales? “Llevo pidiendo durante mucho tiempo el ascenso. Ojalá los Reyes nos puedan traer ese premio cuanto antes, que es lo que se merece la afición”.