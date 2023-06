Germán Crespo: “La plantilla tenía sus limitaciones y no tuvimos un presupuesto como para reforzar al equipo"

El ex entrenador del Córdoba CF rompió su silencio en una entrevista para el diario Ideal de Granada en la que tras explicar que sigue a la espera de un nuevo equipo tras rechazar ofertas de clubs de categoría inferior a Primera Federación contó que su paso por el club blanquiverde fue “una etapa muy bonita. Me encontré el equipo con las cosas muy complicadas. Batimos todos los récords prácticamente, ganamos dos títulos y conseguimos un ascenso”.

Y a su juicio ese éxito fue su perdición en la entidad porque “malacostumbramos a todo el mundo. Tanto a la afición como a los propietarios”. De hecho, Crespo apunta que en la 22-23 recién concluida, “os números de la primera vuelta no eran reales, porque ganamos muchos partidos que no merecimos” ya que “teníamos un buen equipo, pero no para esos número”.

"Malacostumbramos a todo el mundo. Tanto a la afición como a los propietarios"

El técnico de la ciudad nazarí reflexiona sobre su despido (“sabemos cómo es el fútbol y sobre todo en una ciudad como Córdoba”) y desvela que “cuando renové, había primas por acabar entre los ocho primeros, no como el curso anterior, que eran solo por ser campeón”.

La sorpresa de Crespo se forja en que cree que “la intención era hacer un proyecto ilusionante y creo que la gente estaba ilusionada por lo que veía en el campo domingo a domingo”. Además, cuando llegó la pésima racha de marcadores “la directiva me dijo que no me veía responsable de los resultados, pero a la propiedad le entraron los nervios y a la larga se vio que no era el problema, sino que la plantilla tenía sus limitaciones”.

"Había primas por acabar entre los ocho primeros, no como el curso anterior, que eran solo por ser campeón"

Abundando en su análisis de la propiedad, espeta que “hicimos un viaje a Baréin, pero no llegué a conocer a las personas que hay detrás, solo a los intermediarios” y desgrana que “hay propiedades extranjeras que apuestan de verdad por los clubes, pero nosotros no tuvimos un presupuesto como para reforzar al equipo cara al ascenso cuando fuimos a fichar y tuvimos bajas con las que no contábamos. No pudimos firmar las opciones que nos habrían gustado y lo pagamos”.

En todo caso, Germán Crespo compendia que “Disfruté mucho con un equipo importante y una afición ejemplar y nunca lo voy a olvidar. Todavía me escriben para decirme que me echan de menos y que el culpable no era yo”.