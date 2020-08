Germán Crespo: "El año pasado el equipo estaba cogido con pinzas, queremos luchar por los puestos de play-off

Germán Crespo debutará como técnico del Córdoba B este viernes en un amistoso en El Arcángel contra el primer equipo cordobesista (9:30 AM, Onda Mezquita Televisión). Por su caché -ex técnico de Real Jaén y Lincoln Red Imps entre otros- sorprendió su fichaje por el conjunto dependiente cordobesista, pero él explica que “la verdad es que no me pensé fichar por el Córdoba a pesar de tener ofertas de otros clubes”.

En la entrevista con COPE Córdoba especifica que “hemos tenido que reforzar nuestra plantilla con juveniles para la pretemporada por las necesidades del primer equipo” y confirma los refuerzos con los que ya está trabajando: “Núñez, un lateral derecho del Utrera que ha jugado play-off este verano y este viernes jugará con el primer equipo. Álex Menéndez, del At.Malagueño. Álex Sánchez, central diestro del Ceuta, Carlos Puga, extremo del Motril, Javi Romero, Miguel Gómez y Ale Marín”.

ℹ️ COMUNICADO OFICIAL || Germán Crespo (@germancrespo10), nuevo entrenador del Córdoba B.



➡️ https://t.co/CvxiIO3QU4pic.twitter.com/spBgLoAdUD — Cantera Córdoba CF (@Cantera_CCF) May 27, 2020

Quedan por firmar, según explicó Crespo: “un portero, un central zurdo, un mediocentro y un delantero”.

Sobre el reto para la próxima temporada, el entrenador del conjunto blanquiverde reconoció que “el año pasado el equipo estaba cogido con pinzas, queremos luchar por los puestos de play-off”. En referencia al arranque de la temporada y las especiales circunstancias que rodearán a la 20-21 espetó: “Nos tenemos que adaptar a lo que viene. Tenemos que ir semana a semana. Esperemos que se empiece lo antes posible”.