“La gente debe valorar cada cosa que hace en su vida”

Miguel Ángel Roldán es un triatleta de Fernán Núñez que hasta 2018 practicaba su deporte con normalidad y llevaba una vida como otro profesor padre de familia cualquiera apasionado por la actividad física. Sin embargo, en mayo de ese año 2018 le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad cruel que, por desgracia, no tiene cura.

La Junta de Andalucía ha querido reconocer su esfuerzo con la Asociación“Saca la lengua a la ELA” concediéndole la Bandera de Andalucía del Deporte. El gobierno regional agradece sus “mensajes positivos reclamando más apoyo a la investigación, lo que constituye un ejemplo de superación para la sociedad”.

Roldán reconoce que “es un orgullo, un placer y una gran responsabilidad como andaluz que soy. La tierra la hacen las personas. Que hayan pensado en mí como alguien merecedor a este premio es un orgullo”.

Los valores premiados son los mismos “que me han inculcado mis padres” y también “son los que intento transmitir a mi hijo y a la gente que está conmigo. La forma de aprender a luchar ante la adversidad, a no rendirse y a seguir tu camino”.

El deporte, confiesa el triatleta, “me ha dado lo mejor de mi vida. Conocer mucha gente y conocerme a mí mismo. La naturaleza, el medio acuático, el monte, paseando mucho en bici. También saber hasta dónde puedes llegar y compartir experiencias con muchos amigos en estos 41 años de vida”.

Muchos deportistas cordobeses, andaluces y españoles han apoyado su causa: “El último fue Miguel Indurain, que se puso nuestro maillot. Soy muy feliz. Muy dichoso porque muchos afectados me llaman preguntándome cómo pueden asociarse y ven en nosotros, que somos varios afectados en la Asociación, un modelo de trabajo leal, honesto y con un mensaje positivo. Hay que pensar en positivo, porque todo lo que nos reste energía redunda negativamente en nosotros y nuestros familiares y amigos no merecen vernos con los brazos cruzados y con los ánimos bajos. Andalucía necesita imperiosamente nuevos proyectos de investigación que no llegan, pero tenemos muchísimos grandes investigadores que necesitan un sencillo aumento del presupuesto para investigación. Es triste que la Comunidad Autónoma con más casos no tenga ningún ensayo clínico en estos momentos”.

Esa energía positiva sorprende a quien visita sus redes sociales: “Intento llevar el prisma que impera en mi casa. Ver el vaso medio lleno, aunque también a veces se me vacía ese vaso. Todos pasamos por esos momentos. Me apoyo en mi gente. Una mujer maravillosa y un motivo muy grande que se llama Eduardo, que tiene 6 años y por él tengo que dar el cien por cien diario. En el fondo es lo que intento transmitir a las personas, que valoren lo que hacen. Un simple paseo en bicicleta para mí ya queda muy lejos, pero soy feliz cuando veo que mi hijo se monta en bici con su madre o pasea con su tío, porque sé que es lo mejor para él. Se trata de que la gente valore cada cosa que hace en su vida, no es dar pena. No nos vamos a lamentar”.

Roldán es un hombre inquieto que nunca deja de maquinar planes para darle visibilidad a su lucha: “Si la Covid nos deja voy a intentar presentar el proyecto documental del Teide, que espero que sea pronto. En ese documental vamos a dejar entrever el siguiente proyecto que está en mente y también en mis piernas y mis maltrechas manos. Antes, intentaremos hacer otra cosa muy pronto”.

