García Sanjuán, el entrenador que le ganó en penaltis a Salah: “Pablo Alfaro es un señor y un referente"

El domingo visitará El Arcángel con El Ejido un Campeón de Europa.Tito García Sanjuán, entrenador de los celestes, desarrolló su carrera como jugador entre fútbol y, sobre todo, fútbol sala. En el 40x20 defendió al Sego Zaragoza, Benicarló, Martorell y al Talavera. Con este último conjunto logró la Copa de Europa de 1998.

Como técnico ya cuenta con una trayectoria larga y variada. Tras militar en varios conjuntos modestos del levante español saltó al Legirus Inter finlandés antes de regresar para enrolarse en el Formentera. Con el club balear -de Tercera- consiguió eliminar en Copa al Athletic y allí se ganó el prestigio para convertirse en el segundo de Javier Aguirre en la selección egipcia. García Sanjuán puede presumir de haber entrenado a una estrella mundial hace apenas un año con el que se jugó diez mil libras en unos penaltis con él. Ganó, pero nunca lo cobró. La pasada campaña una enfermedad cardiaca truncó su trabajo en San Fernando y este verano decidió embarcarse en la aventura de un recién ascendido como El Ejido.

Amante del golf -Sergio García es el padrino de su hijo- y de todos los deportes, García Sanjuán confiesa que extrae lo que “de otros deportes se pueda traer al fútbol. En Formentera usaba la táctica del corte sin balón de fútbol sala, que es un jugador que no tiene el balón corta en diagonal para que genere un espacio para el pívot y así buscar el uno contra uno por banda. Eso lo hacíamos nosotros con el lateral para que recibiera el extremo y lo puso muy de moda luego Guardiola cuando tiraba esos laterales y hoy otra mucha gente lo hace. También cuando juegas un balón directo con el punta esa segunda jugada resultante me recuerda mucho a una acción de voleibol: cuando hay jugadores que se quedan debajo de la red para levantar la jugada. Hay muchas acciones de otros deportes que te pueden servir para entrenar y comparar”.

De su vida tan de idas y vueltas se queda con lo que le resiste en la memoria: “Al final lo que nos quedan son recuerdos. Soy un trotamundos, como quien dice. Este deporte me apasiona y soy ambicioso en cuanto intentar ir a más y en ese camino estamos”.

En ese sentido, y con su currículum, sorprende que haya aceptado firmar por un recién ascendido de Tercera. Se explica: “Mis miras son las de crecer. Entendí el proyecto de El Ejido con esa misma ambición que tengo yo y aunque acaba de ascender de categoría, este equipo está dirigido por gente de fútbol que entiende no solo el resultado sino el proceso. Tengo suerte de estar con gente que tiene la misma ambición que yo. Igual este año el objetivo es asentarnos en la categoría, pero mi idea es ir a más y dentro de la humildad del proyecto todos queremos llevar al equipo lo más alto posible”.

El San Fernando era un equipo que apostaba por el juego combinativo. ¿Se parece el CD Ejido de este año al San Fernando de la 19-20? “No. Soy un entrenador que aunque tengo mis ideas, sé que tengo que ajustarlas al equipo que tengo. No voy a marcar mi estilo por encima de los jugadores. Somos un equipo que compite muy bien y más verticales y más rápidos de los que era mi equipo en San Fernando. Allí dominábamos más otra faceta que no usamos aquí, que es salir jugando el balón desde atrás. Según el rival sí buscamos más al rival para buscarle espacios a sus espaldas. En El Ejido hacemos algo muy diferente a lo de San Fernando”.

Al próximo rival del Córdoba le está fallado su ataque en los últimos encuentros. Y no poco: “Bastante. Toda la puntería que tuvimos al principio, que ganamos partidos con solvencia, la estamos perdiendo. Ahora no estamos teniendo la eficacia del principio. Ganamos bien al Betis Deportivo y al Yeclano, al UCAM Murcia hasta casi el final íbamos 0-1. Ante el Linares tuvimos un penalti y lo erramos y en la jugada siguiente les pitaron uno a ellos que no era y ahí se acabó el partido. En esto del fútbol todo va de detalles”.

A Tito García Sanjuán no le resulta indiferente Córdoba. Su hermano, con el que coordina una Fundación para luchar contra el Cáncer, jugó de blanquiverde en la 99-00 y esta ciudad dejó un bonito recuerdo en él: “Una de las épocas más bonitas de la vida de mi hermano la pasó en Córdoba. Siempre me habló maravillas y tiene grandísimos amigos de allí. Es una visita especial por lo que me ha contado mi hermano de Córdoba”

Sobre el encuentro del domingo, el entrenador del Ejido no oculta la necesidad de ambos mientras piropea a su homólogo en el banquillo de enfrente: “Necesitamos ganar. Como el Córdoba. Todos estamos necesitados de victorias. Si ves los partidos no es normal no haber ganado ninguno de los cuatro que hemos jugado y vamos a ir a por todas. A ganar. Intentaremos, con nuestras armas, ser protagonistas y ser ofensivos, lo que no significa en cuanto a posesión. El Córdoba es candidato a todo y además acaba de firmar a un pedazo de entrenador. Alfaro me parece de superior categoría. Es uno de los referentes de esta categoría. Ojalá le amargue su debut en casa y a partir de ahí le deseo lo mejor”.

García Sanjuán tiene una anécdota curiosa con el nuevo técnico del Córdoba: “Pablo es un señor en todos los sentidos. La primera vez que coincidí fue en una eliminatoria de Copa Formentera-Sevilla. En la ida ya nos había goleado el Sevilla pero en el partido de vuelta, sin conocerle personalmente, vino a visitarme al hotel de concentración y es un detalle que marca como persona. Vino a saludarme y se quedó departiendo conmigo media hora”. El domingo se vivirá junto al Arenal el reencuentro de dos paisanos... y de dos amigos.

