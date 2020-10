García Román, presidente del Córdoba Patrimonio: “ Al final somos los pringados que no tenemos más que pegas"

El Córdoba Patrimonio arrancará este fin de semana su segunda campaña como equipo de Primera. O no. “Lo de empezar...está por ver”, cuenta a COPE su presidente José García Román, quien entiende que en tiempos de pandemia: “No se ha obrado correctamente. En verano propuse a la Federación que había que permitir jugar con quien fuera: el B, juveniles... porque debemos acostumbrarnos a vivir con esta enfermedad. Si en una semana hay cuatro contagiados en un equipo, para eso somos equipos de Primera y tenemos plantillas de quince. Si no, como empecemos a suspender partidos con el calendario tan apretado que tenemos, no terminamos”.

De hecho, su primer rival -el Real Betis- tiene dos positivos en sus filas y eso amenaza el envite fijado para el sábado en Amate: “Estamos esperando saber si se juega nuestro partido contra el Betis y ayer nuestros jugadores estaban bien, pero los jugadores salen, se relacionan, viven como todos y nadie está libre de infectarse”.

En suma, espera García Román una campaña “muy complicada porque todo repercute. Económicamente no va a ser fácil. Primero por el público, pero además por los gastos por los cuatro test que ya les hemos hecho a la plantilla y también alguno selectivo a alguno que haya podido estar en situación de riesgo. Al final de temporada vamos a comprobar que el gasto va a ser considerable. Si a eso sumamos la disminución de ingresos en taquilla... Sí, va a ser muy complicada”.

Además, la entrada de público a Vista Alegre -una de las pistas más ambientadas del fútbol sala español- será muy limitada a pesar de los esfuerzos de García Román: “Esta mañana me han dado una mala noticia. De momento no nos va a autorizar más. No veo que en un pabellón de 3.500 sólo nos dejen meter a 400, es apenas un diez por ciento del aforo. Comprendo la situación, pero guardando todos los protocolos... Al final nosotros somos los pringados que no tenemos más que pegas por todos lados. Yo les pido disculpas a los aficionados, aunque no creo tener culpa de que esto sea así”.

La camiseta de la polémica: "necesitamos una camiseta en la que estén todos los patrocinadores para empezar"

Un tema que ha suscitado cierta controversia en los últimos días es el de las camisetas del club. Givova, en teoría, va a ser el suministrador técnico de la entidad al ser el del Córdoba C.F, pero durante todo el verano el Patrimonio ha jugado con camisetas de entreno y en Copa de Andalucía incluso vistió con Mosstro, el anterior suministrador. García Román afirma contundente que “vamos a empezar con nuestras camisetas con los patrocinadores que han invertido un dinero en nuestro equipo. Lo de la camiseta del juvenil del año pasado para la Copa de Andalucía ha sido una forma de salir del paso”. Eso sí, será Givova... o no. Insiste en que necesita “una camiseta en la que estén todos los patrocinadores”.

⚪�� El @CordobaFutsal afronta su segunda campaña en la máxima categoría nacional con la intención de asentarse en Primera División#LNFS#LigaFutsalProfesional — LNFS (@LNFS) September 30, 2020

Las expectativas, en todo caso, son altas para el Córdoba Patrimonio tras una pretemporada ilusionante con victoria en Copa Andalucía incluída, pero su presidente avisa: “Que a nadie se le olvide que esto es deporte. Creo que hemos dado un paso adelante, pero nada te garantiza tener mejores resultados que la pasada temporada. Estamos luchando y creo que se están haciendo las cosas bien y espero tener recompensa. Saura ha metido nueve goles durante la pretemporada y puede llegar la temporada y apagarse, por eso tenemos otros pivotes como Shimizu. La ilusión es máxima, pero con los pies en el suelo porque con nuestro presupuesto el objetivo tiene que ser la permanencia. Si llegado un momento tenemos la permanencia conseguida... el sueño es libre”.

Será un año también especial por significar el retorno al redil del Córdoba C.F: “Es un orgullo siempre, porque el primer equipo de la ciudad es el Córdoba. Ir de la mano con el Córdoba es un éxito. Estamos orgullosos de representar a este club en una categoría en la que están otros como Barcelona, Betis, Osasuna, Levante...”.

Un proyecto, en suma, que goza del apoyo unánime de una ciudad tan cainita como Córdoba. Bueno, casi unánime: “Sí que hay detractores, claro. Si fracasáramos ya verías como salen los detractores, cuando hay éxitos están callados. Estamos muy agradecidos de la respuesta de Córdoba, porque se ha volcado con nuestro proyecto. Tenemos mucho margen de mejora y queremos que Córdoba se siga sintiendo orgullosa de nuestro proyecto”.

