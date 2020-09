El futbolista cordobés que pasó de subir a Primera a jugar en Tercera por su sueño de ser policía

El centrocampista cordobés Manolo Sánchez logró la pasada temporada el segundo ascenso a Primera de su carrera. Fue con el Elche, de una manera épica y tras una temporada marcada por la pandemia. Manolo no es demasiado mayor -32 años- y atendiendo a su currículum -aparte de subir a la élite con los ilicitanos, lo hizo con Osasuna y también ascendió a Segunda en 2015 con el Huesca y en 2018 con el propio Elche- bien podría haber encontrado acomodo en otro club profesional. Incluso, quién sabe, podría haber debutado en Primera después de 13 temporadas trabajando de futbolista. A buen seguro que también podría haber apurado sus piernas durante tres o cuatro campañas más en alguna liga de bajo nivel y de sueldos altos que se han puesto tan de moda entre los representantes.

El pivote se despidió de su afición al lograr la gesta en Girona con el reconocimiento de prensa y seguidores y presumiendo de haber ayudado en los momentos más duros de la entidad. Y entonces decidió hacer realidad su otro sueño.

Manolo Sánchez siempre quiso ser policía. Se ha estado preparando durante años y cuando vio la oportunidad tras conocer que el Elche no le quería renovar su contrato optó por dar el paso y, para ello, unirse a la Academia de Ávila tras aprobar la pertinente oposición. Y en Ávila juega elReal Ávila, equipo que milita en el grupo 8 de Tercera. El año pasado los abulenses quedaron octavos. Fue la peor posición de un equipo de capital de provincia de toda España. El techo de este club es la Segunda B. En consecuencia, la llegada al Adolfo Suárez (tal es el nombre del estadio) de un recién ascendido a Primera se puede considerar como un golpe de fortuna. Carlos González, director general de la entidad, explicó en la presentación de Sánchez que “es una simple anécdota que juegue con nosotros y no todos los días podemos presentar a un jugador que viene de la élite del fútbol. Manolo es un ejemplo de superación y de cumplir con lo que siempre ha deseado”.

Su reto, seguir disfrutando del fútbol mientras aprende su nueva profesión

Por su parte, el centrocampista cordobés, se explayó con unas palabras impropias de estos tiempos en un jugador profesional: “Todo el mundo sabe que el fútbol es una burbuja, yo como futbolero quería seguir compitiendo y se me abrió la posibilidad de venir aquí y no lo pensé. Podría haber seguido en el fútbol profesional, lo tenía muy fácil este año”.

Manolín pasará de jugar ante futbolistas internacionales y en campos como La Romareda, el Heliodoro o Riazor a vivir derbis ante el Colegio Diocesanos o la Cultural y Deportiva Cebrereña. No le asusta ni cree que no se vaya a poder acostumbrar: “Mi carrera ha sido muy larga viniendo desde abajo. Me adaptaré rápidamente”.

Definitivamente, el cordobés Sánchez no es un jugador típico de estos tiempos. De hecho, su único latiguillo que sonó a lugar común de su discurso fue cuando afirmó que jugará “en la posición que el entrenador crea conveniente” y que el equipo -que parte con el objetivo del ascenso- debe ir “partido a partido porque no sabemos cómo va acabar esto, de ahí que tenemos que disfrutar de cada momento que nos brinda el futbol”. Y él también disfrutar de su nueva vida como policía.

