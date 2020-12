La frenética actividad en Lucena para recibir a un rival de Champions

Mucho trajín de previa en el Estadio de Lucena. En la puerta 1, Paco Trujillo se turna con su hijo Javier -el estajanovista jefe de prensa- para que nadie se quede sin la debida atención y para que la cita sea recordada sin ningún matiz amargo. Perfecta.

El coqueto y funcional estadio donde juega como local el Ciudad de Lucena fue inaugurado oficialmente el 16 de enero de 2011 en un partido contra el Ceuta que resolvió un jugador con nombre de cantante setentero: Jony Lomas.

En esos tiempos, cuando el principal club de la ciudad se llamaba Lucena a secas, la Segunda B era el escenario habitual en la capital de la Subbética. Ocho campañas seguidas -de 2007 a 2015- vivieron en el bronce del fútbol español. Dos veces incluso se asomaron al fútbol profesional, siempre con Rafael Carrillo ‘Falete’ en el banquillo, pero primero la Ponferradina y luego el Huracán truncaron ese sueño. Los aficionados del Municipal de Lucena pudieron alentar a futbolistas como Javi Moreno, Ariel Montenegro, Javi Lara, Gato Romero, Pepe Díaz, Clavero, Lanza, Troiteiro… Los días de vino y rosas terminaron abruptamente para el Lucena C.F. en 2014 por culpa de la desvergonzada gestión de unos cuantos mangantes. A finales de 2015 el Lucena Club de Fútbol dejaba de existir por una deuda de 300.000 euros e impagos a los profesionales de la entidad.

Durante esos años felices nació en la localidad el Ciudad de Lucena. Fue en el verano de 2008, merced al impulso de cinco jóvenes y el sostén de dos empresarios de la localidad. Desde el 28 de septiembre, fecha de su primer encuentro oficial ante el San Sebastián, hasta este 2020 han ido sucediéndose los ascensos: Regional Preferente, Primera Andaluza, División de Honor y Tercera. Y quieren más.

Un trabajo ímprobo que va a tener su primera recompensa este martes. El segundo puesto con el que acabaron en la 19-20 les aseguró (el Betis Deportivo no contaba) un puesto en la siguiente edición de la Copa del Rey y el sorteo les regaló a un rival Champions a las primeras de cambio.

�� RUEDA DE PRENSA | ��️ Julen Lopetegui: �� "El Ciudad de Lucena es un equipo muy bien trabajado, con buena propuesta de juego y con jugadores interesantes". pic.twitter.com/UDnryz2KnL — C.D Ciudad de Lucena (@ciudaddelucena) December 14, 2020

Un cartel indica en la puerta de las modestas instalaciones del club que no quedan entradas para el partido de Copa. Tampoco quedan ya casi camisetas conmemorativas del encuentro que el club decidió diseñar y vender a quince euros (solo tallas S y XS, para quienes estén interesados). Las bufandas con los colores de Ciudad y Sevilla ya volaron.

Dimas Carrasco, entrenador sevillista del equipo lucentino, dio una rueda de prensa el sábado analizando un partido ante el Gerena mientras Julen Lopetegui, entrenador de los hispalenses, se ha debido estar mordiendo las uñas este lunes esperando al rival que le tocaba en los octavos de la máxima competición de clubs del mundo (será el Borussia Dortmund, que quién sabe si enviará emisarios al partido de Lucena). El ex seleccionador nacional, por cierto, habló (elogiosamente) del Ciudad de Lucena: “es un equipo que nos va a obligar a hacer muy bien las cosas. Está muy bien trabajado y tiene jugadores interesantes”.

Operarios del Ayuntamiento ajustaban este lunes los últimos detalles en el estadio. Césped artificial, pero en perfecto estado de revista. Recinto cómodo y moderno. Y apenas 400 espectadores en la grada. “Es la pena, pero tampoco podemos martirizarnos por eso”, cuenta a COPE el presidente lucentino Jorge Torres después de asistir a una reunión con la policía local para coordinar la seguridad del evento. El precio de las entradas, que son gratis para los 150 abonados del club, era de 50 euros. No se debe entender como un castigo, sino como un premio para quienes decidieron confiar y una muestra del compromiso de la entidad con sus fieles. Torres, que lleva días en las que el teléfono no le da abasto, recuerda que “hemos tenido un trabajo duro y constante durante años que la temporada pasada ya dio sus primeros frutos”. Y eso que el Sevilla no ha sido tiquismiquis: “No nos han pedido ninguna barbaridad y el contacto y la relación es estupenda desde antes de este partido”.

A pesar de esta nebulosa, que nadie lo olvide, Torres dice que el de este martes es “uno de los más importantes de la historia del club”, pero que “nuestro objetivo es subir a Segunda B este año y, para eso, ganar el domingo en Puente Genil”

Tampoco conviene olvidar a la hora de valorar la organización del choque que “todo el mundo al margen de su trabajo se dedica a esto de manera altruista”. Han debido echar “horas extra” para que nada falle.

Y, claro, luego rodará la pelota y Jorge Torres sueña: “¿Ganar? Ya hemos visto casos otras temporadas. Para nosotros es un premio del que tenemos que disfrutar. En nuestro estadio llevamos más de dos temporadas sin perder un encuentro y… puede ser. Esto es para valientes”. Ahí queda el órdago.

