Francisco Estepa: “Resulta difícil alegar qué perjuicio se le ha causado al Córdoba C.F. S.A.D”

El diario ABC adelantó este martes que el Magistrado de Mercantil 1, Fernando Caballero, ratificó el auto de venta de la unidad productiva del Córdoba C.F. S.A.D y contestó a la providencia de la Federación en sentido positivo para los planes de UFC. Esto era el último escollo para la inscripción del Córdoba de Infinity en Segunda B. Este mediodía, finalmente, la Federación ha contado con el Córdoba -a secas- en su calendario. Su estreno será el 18 de octubre ante el Lorca en El Arcángel.

El administrador concursal del Córdoba C.F. S.A.D, Francisco Estepa, explicó en COPE cómo conoció el alcance de la ratificación de la venta de la unidad productiva a Infinity: “esta mañana han entrado bastantes notificaciones. Tras tomar posesión Fernando Caballero lo que ha hecho es dar respuesta a los recursos planteados, desestimar todos los argumentos y ratificar el procedimiento de venta de la unidad productiva. Para mi como profesional, tenía claro que todo lo que estaba haciendo era correcto y mi obligación era velar por el patrimonio de la sociedad y se preveía para el supuesto de que se diera lo contrario de lo que ha pasado finalmente. No olvidemos que yo no estaba para mantener el fútbol sino para dotar de mayor patrimonio a la sociedad y si encima conseguíamos mantener la actividad empresarial, pues perfecto”.

La noticia da tranquilidad a corto y medio plazo, aunque Estepa mantiene la prudencia: “contra el último auto que resuelve los recursos por los que se autoriza la venta no cabe recurso, pero en derecho dos y dos no son cuatro y no sé si los que no están conformes con esta decisión los instrumentos procesales que utilizarán. El nivel de litigiosidad y los ánimos han estado muy exaltados. Si alguien entiende que jurídicamente hay mecanismos legales para recurrir esta decisión, yo solo podré alabarle porque las puertas de los Tribunales siempre están abiertas. Resulta difícil alegar qué perjuicio se ha causado al Córdoba C.F. S.A.D con la venta de la unidad productiva. Lo que hemos hecho es optimizar el patrimonio de la sociedad”.

�� OFICIAL | Establecido el calendario de las 18 jornadas del grupo IV de Segunda División B



��️ Fecha de inicio de los dos subgrupos: 18 de octubre



ℹ️ Información completa: https://t.co/mPhp7ne7MRpic.twitter.com/C7Cg9oGjfJ — RFEF (@rfef) September 15, 2020

Reconoce el letrado que en algún momento, “lógicamente”, temió una posible decisión adversa, “pero no jurídicamente. Pasara lo que pasara tenía que defender los intereses de la sociedad. Había noches que tenía desvelos, por eso siempre he sido prudente. Gracias a Dios, al final ha acabado en el mejor escenario posible”

Estepa no cree que sea una solución pionera: “Ya me gustaría a mí atribuirme el mérito. No somos pioneros. En España ya hay procedimientos de venta de unidades productivas en club de fútbol. El Lleida en su plan de liquidación en 2013-14 se describía su unidad productiva como sus derechos federativos. Hablé con los directivos del Orihuela y allí en la unidad productiva eran sus derechos federativos. Se han dicho algunas cosas sin sentido y sin conocimiento”

Su experiencia en el Córdoba no es comparable a la que afrontó en el Real Betis, aunque con matices: “son magnitudes diferentes. En base a mi experiencia previa, creía que con el Córdoba no iba a afrontar los retos que he afrontado. No han sido retos menores y aquí no todo está acabado. Esta semana dejé presentado el informe concursal y esto durará años”

El administrador concursal del Córdoba C.F. S.A.D no cierra las puertas a una resurrección de la S.A.D que ahora queda sin plaza: “muchas noches le he estado dando vuelta a los escenarios posibles. Si una ciudad como Sevilla tiene dos clubes de fútbol, ¿por qué Córdoba no puede? He sido coherente desde el principio hasta ahora. El Córdoba C.F. S.A.D será lo que sus accionistas quieran que sea. Tiene una situación delicada, con un pasivo importante y sin actividad, pero la próxima temporada podrá inscribirse en la categoría que corresponda conforme marque la normativa federativa. Si no hay compromiso de los accionistas, lo que no puede ser no puede ser”.

