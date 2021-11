Felipe Ramos: “En el fútbol hay pocos momentos alegres y éste es uno de ellos. Intentaremos disfrutarlo”

Felipe Ramos era el titular en la selección española sub-19 que en 2007 conquistó el Campeonato de Europa. Se lesionó en semifinales y su lugar en el último partido lo ocupó Sergio Asenjo. Después, cuando estaba empezando a trabajar un verano con el Real Madrid -él estaba en el Castilla- e iba a viajar en la pretemporada con el primer equipo, una luxación le dejó dos meses fuera de los campos. Estaba a dos días de viajar con un elenco de estrellas y se quedó en tierra. Su caso es singular porque además de campeón de Europa nunca ha jugado ni en Primera ni en Segunda “y eso que he sido convocado en todas las categorías. Desde Champions a Tercera pasando por Copa del Rey. Los porteros dependemos de esa suerte que podamos tener en momentos puntuales y en mi situación no ha ocurrido así. En mi caso no he tenido esa pizca de suerte”.

“Nunca he tenido lesiones importantes, pero en momentos importantes”, cuenta, y por eso cree que en el fútbol “hay pocos momentos alegres y éste es uno de ellos. Intentaremos disfrutarlo”.

Le preguntamos a Ramos sobre el césped de El Arcángel si cree que, como piensa De Gea, “ser portero es una forma de vivir” o si, como muchos otros creen, los porteros están un poco locos: “Más bien lo primero. Creo que somos diferentes dentro del terreno de juego y tenemos un rol distinto al resto, aunque cada vez tengamos que ser más asociativos con ellos. Aún así, partiendo de que vestimos de una forma diferente, tenemos una forma de vivir, de ver y de sentir los partidos”

Por esta consideración al mundo de los guardametas, el madrileño se muestra “a favor del “1” delante de las formaciones (1-4-2-3-1, 1-4-4-2…). No tiene mucha más importancia, pero somos once no diez y se nos debe incluir en ese esquema táctico”.

Ramos se forjó en la cantera del Real Madrid. ¿Existe una escuela de porteros del Madrid desde que Manuel Ameiro empezara a entrenar a sus arqueros? Ramos, a quien dirigió ese técnico opina: “Tuve la suerte de entrenar con él. Fue mi primer entrenador de porteros en el Real Madrid. En aquella época no existía la figura de entrenador de portero como tal con una cierta formación. Muchos equipos tenían una figura que se ponía con los porteros a pegarle tiros, pero pocos les corregían. La figura de Ameiro en el Madrid marcó una época coincidiendo con la salida de Casillas al principio. Fue pionero y marcó una época. Mira Casillas el rendimiento y los años que ha dado. Fue algo de mucho mérito del Madrid y de Ameiro, que era un auténtico profesional y un fenómeno”

Este verano Ramos abandonó el San Sebastián de los Reyes tras haber sido el portero menos goleado de su grupo y contra la voluntad de los dirigentes de la entidad blanquirroja. Quería venir a Córdoba y casi medio año después no se arrepiente: “Las decisiones se toman y arrepentirse no tiene significado ni valor. Vayan bien o mal las cosas no se puede cambiar. Lo que hay que hacer es poner todo de tu parte para que vaya lo mejor posible”.

Estos días se está abordando mucho en redes sociales y en los medios que el Córdoba es el mejor equipo de toda Europa. Al menos en estadísticas y en lo que se refiere a las cuatro primeras divisiones de las mejores ligas del continente. Ramos lo relativiza: “Me enteré por un amigo que me lo dijo. No le di ni más ni menos importancia. Las estadísticas duran lo que duran y si el sábado no sacamos un resultado parece que todo se puede girar. Lo más importante somos nosotros por mucho que las estadísticas nos estén sonriendo. Si no hacemos nuestro trabajo, eso girará y todo serán palos. Hay que hacer que eso no pase o pase lo más tarde posible”.

Y, bueno, a ese buen momento contribuyó en primera instancia un acierto anotador extraordinario y ahora, por el contrario, son dos partidos en Liga y otro en Copa en los que el Córdoba no encaja. ¿Siente ahora el meta blanquiverde que ahora se empieza a valorar más la labor de quienes tienen como misión que no se encajen goles? “Presto poca atención a la prensa, es la realidad, pero lo más vistoso siempre son los goles. Para valorar en su justa medida las jugadas defensivas hay que ir más allá a un simple vistazo a un partido. Es normal que el juego ofensivo sea siempre más vistoso, que es el que tiene el premio cara al marcador, porque al final que los de atrás hagan tres o cuatro intervenciones buenas no tiene reflejo en el marcador -tiene, porque no encajas-, pero a nivel defensivo sin contar al portero que hagas tres o cuatro disputas bien, que te anticipes bien… tiene poco reflejo a nivel real en el marcador, pero tiene tanta importancia como lo otro. Atacamos todos y defendemos todos. Empezamos encajando algunos goles, pero lo importante es mantener la portería a cero cuando el marcador es ajustado, que tiene mucho más valor”.

El guardameta madrileño tiene su teoría sobre este cambio de tendencia y de marcadores: “Los rivales todos nos vamos conociendo y estudiando. Lo normal en cualquier categoría no es ganar 3-0, 4-1 o 5-1, sino con resultados ajustados. Cada vez va a ser más difícil y por eso es muy importante que dejemos la portería a cero, porque lo más normal es que cada jugada que hagamos tenga mucha importancia. No podemos cometer errores”.

El otro día su colega Marc Vito erró gravemente ante Simo y el gol del hispanomarroquí supuso la eliminación del Xerez (y la clasificación del Córdoba, claro). Felipe Ramos, que vio ese partido desde la barrera, no se alegró del error ajeno -sí del tanto, claro-: “Nunca es agradable ver errores de compañeros, porque o te han pasado a ti o te van a pasar. Al final el portero tiene que aprender a convivir con el error y sobreponerse a esas acciones. Es muy complicado cuando depende de ti un marcador o el resultado es desfavorable por un fallo tuyo. Por mucho que te intenten consolar no se te va a ir el recuerdo esa misma tarde o esa misma noche. Incluso te va a durar toda la semana con una sensación de impotencia muy grande”.

El Arcángel impresiona sin público, pero puede llegar a aturdir cuando los futbolistas saltan al campo y el público canta el himno. Ramos está agradablemente sorprendido del cordobesismo: “Me habían hablado muy bien del club, de la afición y de la ciudad, pero no esperaba que estuviéramos tan arropados sobre todo este año tan complicado. Les agradecemos su apoyo especialmente en los desplazamientos, donde todo parece más frío”

El C.D. Montijo de Juan Marrero amenaza la racha del Córdoba. Llevan tres victorias seguidas, se han metido en la zona alta y además son el menos goleado del grupo IV. Ramos respeta mucho al próximo rival: “Cuando un equipo está arriba es porque está haciendo las cosas bien o muy bien. Es muy difícil sacar un partido adelante, dos ni te cuento y tres…imagínate. Cuando un equipo lleva esa racha, está metido arriba y es el menos goleado…Nosotros intentaremos contrarrestar esto con nuestra buena dinámica y seguir dándole continuidad para seguir ahí arriba”

Y una última: ¿Prefiere Felipe Ramos un ascenso plácido o ser protagonista con una parada salvadora a última hora? “Cuanta más tranquilidad y antes podamos conseguir el ascenso, mejor. Si requiere de nuestra actuación, para eso estamos. Intentaremos estar preparados y responder de la mejor manera posible”. Así sea.

