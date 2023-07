El experimentado centrocampista Recio, nuevo fichaje del Córdoba CF

El Córdoba incorporará al centrocampista José Luis García del Pozo, conocido futbolísticamente como Recio. Se trata de un medio completo de 32 años y que atesora una gran experiencia en el fútbol profesional (266 encuentros).

Recio llegó a militar nueve temporadas consecutivas en Primera en sus dos etapas en el Málaga CF y dos años en el Granada CF. También militó en la máxima categoría en el Leganés y el Éibar. Llegó a ser internacional sub-21 en dos oportunidades y fue incluido en el once ideal de la Liga en 2011 por Fútbol Draft. En estos momentos se encontraba entrenando en solitario.

Recio ya apuntó hace unas semanas en SER Málaga que “jugaría en el Málaga en Primera Federación, en Segunda División o donde fuera. No tengo problema. Si no se ha dado que yo pueda volver antes es porque el club decide o prefiere traer a otros. Me encantaría en ese sentido, pero eso cosa de los que están dentro del club”.

La noticia ha sido adelantada por el periodista especializado Ángel García y confirmada por COPE. El acuerdo ya está cerrado y podría ser anunciado este martes tras estar pasando hoy el reconocimiento médico. García igualmente ha especificado que el Córdoba está apostando firmemente por la incorporación del atacante internacional Roberto Soldado. Los blanquiverdes tienen más fuerza que el Atlético Sanluqueño para hacerse con sus servicios.