“Si echan para atrás la compra venta no habría posibilidades de continuar. No negociaríamos con González"

Javier González Calvo, consejero de Infinity en el Córdoba C.F., ofreció una comparecencia telemática ante los medios para explicar la situación de la entidad tras la irregular -e insatisfactoria para sus intereses- conclusión de la temporada

En Infinity, según ha explicado González Calvo, tienen claro en el tema judicial que a pesar de la recusación del Magistrado Fuentes, “el auto de la compra venta será firme, aunque cuanto antes se haga mejor para todos, porque seguimos invirtiendo en el club, sin miedo a una resolución contraria. Estamos pendientes que en unos días tengamos nuevo juez y caiga esa resolución”.

Eso sí, si deniegan o echan para atrás la resolución de compra venta “no habría posibilidades de continuar. No negociaríamos en principio con Carlos González porque no creo que sea el propietario, ni con él ni con el que ahora mismo lo sea”.

Los argumentos para no negociar con el propietario de las acciones del Córdoba C.F. S.A.D. es que “no sabemos lo que hay dentro del club y hay procedimientos penales contra propietarios y gestores anteriores. No podemos entrar en un club donde no podemos acordar absolutamente nada. Lo primero que pedirían, o yo lo pediría o como abogado lo recomendaría, serían exenciones penales, y con procedimientos penales abiertos no se puede llegar a acuerdos. Es inviable comprar actualmente el Córdoba CF SAD, no por el concurso, que es lo de menos porque se podría llegar a acuerdos con acreedores”.

El caso Lugo y Beiman como fundamentos para las esperanzas de Infinity ante la Federación

Acerca de la controversia por la operación de la Unión Futbolística Cordobesa en la Federación y el tono empleado por su Secretario en la respuesta recibida la semana pasada, González Calvo lo interpreta justo al revés: “creo que nos está dando cabida a nosotros. La leo al contrario de lo que se viene diciendo, de que nos da a Unión Futbolística Cordobesa. Desde diciembre hemos tenido muchas comunicaciones con la RFEF por reclamaciones, del Lugo, Beiman y otros futbolistas y entrenadores, y en muchas de ellas nos tiene en cuenta. Con el Lugo nos pidió avalar la resolución, por ejemplo. Aquí hay un tema y es que todos estos escritos iban firmados por mí, por Unión Futbolística Cordobesa, y ésta no. Aquí pide una subvención el Córdoba CF SAD y entonces la Federación le dice que cómo se puede pedir una subvención si ellos no han realizado los pagos a los profesionales ni de los desplazamientos, sino que presentan facturas de un tercero, que es la UFC SAD. Lo tomo por ahí, que a quien piden responsabilidades es a los administradores del Córdoba CF SAD, aunque estuvo bien hecho que lo pidieran”.

En su comparecencia el Consejero Delegado también confirmó, entre otras cosas, el interés del club en la renovación de Juan Sabas, que piensan recompensar a los abonados por los partidos que no han podido disfrutar de la 19-20 y la ruptura definitiva con Adidas para la próxima temporada como proveedora de prendas oficiales.

