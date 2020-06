La dura cuarentena en soledad de Miguel Ángel Portugal en Bolivia

A Miguel Ángel Portugal, quien fuera jugador del Córdoba durante tres temporadas a finales de los ochenta y técnico blanquiverde en la 2003-04, la pandemia de la Covid-19 le pilló en Bolivia. Allí dirigía alRoyal Pari de Santa Cruz de la Sierra, su tercer equipo en ese país tras el Bolívar y el Jorge Wilstermann. Portugal tuvo que confinarse, como el resto de los habitantes de Bolivia desde el 22 de marzo y cuenta que allí fue “bastante duro, porque solo podíamos salir un día, el que te pertenecía según terminara el número de tu documento nacional de identidad de allí”.

Además, el técnico no tenía la compañía de su familia: “Estando solo se hace más difícil todavía. En el lugar donde estaba me encontraba bien, pero la soledad siempre es bastante dura aunque uno se programó y quise pasarlo lo mejor posible para que la cabeza no pensara mucho”.

En Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más poblada del país, la pandemia ha ido a más: “Empezó controlándose todo bastante bien, pero Santa Cruz es la ciudad más turística y con más negocios y poco a poco fue subiendo y ahora representa casi el 70% de los contagios de todo el país. Las medidas que se tomaron fueron buenas, pero la gente se descuidó bastante, sobre todo la gente de los extrarradios. En Bolivia viven mucho de los mercados al aire libre y de la venta diaria y esa gente necesita trabajar todos los días y a las cuarentenas no les dan importancia. Ahora sí que están en riesgo, porque los hospitales ya estaban saturados con tanto contagio y había cierto problema. Es probable que estén hasta finales de junio sigan en cuarentena”.

Ya en Casa con mi familia. Tendré que estar 14 días más en cuarentena después de regresar de Bolivia. Esto es un aperitivo. Aunque habiendo estado en Bolivia desde el 22 de Marzo sin salir ... podía estar en las mismas condiciones que los demás aquí. No importa lo haré con gusto — Miguel A. Portugal (@maportugal55) June 4, 2020

El vuelo de vuelta que le permitió volver a España

Así que en cuanto tuvo oportunidad, el entrenador burgalés decidió salir de Sudamérica y volver a casa. Y tuvo, dentro de la que cabe, suerte: “La Liga se suspendió y hasta más allá de agosto o septiembre no volverá el fútbol. Estábamos en esa espera e incertidumbre cuando surgió un vuelo el 2 de junio en el que iban a repatriar a gente desde España a Bolivia y aprovechando la vuelta de ese vuelo chárter dieron el visto bueno para que españoles en Bolivia y bolivianos con trabajo en España pudieran regresar. Fui al club y les dije lo que pasaba y llegamos a un acuerdo. Si cuando pase todo esto queremos volver y ellos que vuelva, fenomenal. A mí allí me trataron bien”. El entrenador guarda mejor recuerdo de su experiencia en el Royal Pari de la que tuvo en el Wilstermann, donde la barra brava del club de Cochabamba llegó a amenazarle.

Portugal debe guardar ahora por ley la cuarentena de quince días que se impone a quienes llegan a España desde cualquier lugar del mundo. Un encierro que, desde luego, se le hará más dulce que el primero: “Aquí estoy con la familia y se hace más llevadero. Estando cerca de los tuyos estás más tranquilo. Cuando estás lejos, aunque te digan que están bien, siempre te queda ese resquicio dentro de pensar que te puede pasar algo. Los catorce días van a ser un aperitivo para mí”.

Como jugador, Portugal fue subcampeón de la Copa de Europa y ganador de una Liga y dos Copas con el Real Madrid. Es, en consecuencia, una voz autorizada para opinar sobre el regreso del campeonato en España: “Habrán estudiado todas las fórmulas y habrán pensado que esta es la más idónea. Los intereses económicos les habrán forzado a continuar adelante tomando todos los protocolos de seguridad. Jugar en Europa a puerta cerrada es factible porque los presupuestos se cubren con las televisiones, no con las taquillas como en Sudamérica. Es sintomático que se tenga que jugar los partidos sin público. No es descabellado jugar los partidos que quedan. Es raro, pero ha primado más los intereses económicos que los intereses del público. Las televisiones ganarán más y no me parece mal siempre que se cuide la salud del futbolista”.

También te puede interesar:

-Pineda, el futbolista cordobés bendecido por Maradona: "Siempre llevo un cromo suyo en la cartera"

-El cordobesismo evoca con nostalgia la figura de José Antonio Reyes