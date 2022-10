Dragi Gudelj: “Si entras en nuestra casa hay pelotas y camisetas por todos lados”

Dragisa Gudelj (25 años), tiene el deporte en su ADN. Su nacimiento tuvo lugar en Breda (Países Bajos) dado que su padre Nebojsa Gudelj militaba en ese momento en el NAC de Primera neerlandesa. Su hermano es el centrocampista Nemanja (31 años), quien sí nació en Serbia, juega en el Sevilla FC e incluso ha sido internacional absoluto con la escuadra plavi en cuatro ocasiones. La menor de la familia Gudelj también quiere brillar en el deporte. Vanja (20 años) vio laluz en Breda y su pasión es el tenis.

Le preguntamos si el serbo-neerlandés apoyará en el próximo Mundial de Catar a su país de nacimiento o al de su familia. Lo tiene claro: “No, no. Yo voy con Serbia. Mi hermano juega para esa selección y apoyaré a mi hermano, aunque quiero que Holanda lo haga bien en el Mundial”.

A todo el libro de familia que hemos expuesto hay que añadir que su tío es el que fuera delantero del Celta Vlado Gudelj. Sus reuniones familiares han de ser muy peloteras: “Mi padre también tuvo una carrera bonita, así como mi tío en el Celta. Las cenas navideñas son muy divertidas. A veces mi madre se vuelve loca porque por todos lados “fútbol, fútbol, fútbol” y a veces está bien hablar de otras cosas. Si entras en nuestra casa hay pelotas y camisetas por todos lados”.

El otro día Dragi sufrió al ver a su hermano en Champions ante el Coppenhague: “Es muy bonito tener un hermano grande también futbolista y que me esté enseñando todo lo que me enseña. Estoy muy feliz de que me ayude tanto en la vida personal, pero es normal que cuando a él le dan una hostia uno sufra”.

Volvemos a El Arcángel. Gudelj confiesa que se siente “muy bien ahora mismo en el Córdoba. Desde el día que llegué lo hice con muchas ganas y el equipo me recibió muy bien y me sentí y me siento muy bien en el equipo. Siempre hay espacio para mejorar y quiero seguir este camino. Estamos haciendo un camino muy bueno como equipo”.

Eso sí, al equipo le está costando más que al principio controlar los partidos. Algo que es “normal” para el serbio porque “cada equipo nos estudia más y más. Ven que jugamos muy bien al fútbol y es normal que nos estudien. En esta competición cada partido es difícil y puedes perder contra cualquier equipo. Hemos sacado puntos importantes en campos difíciles fuera. Vemos ahora que el Dépor, por ejemplo, ha perdido en Madrid ante el Castilla y nosotros sacamos un punto allí. Estamos concentrados en el domingo para quedarnos con tres puntos en casa”.

Rubén Díez, centrocampista del Deportivo, contó en rueda de prensa que los equipos de la zona alta del Grupo I no mantendrán ese nivel de puntuación conforme avancen las jornadas. Gudelj relativiza: “Cada persona puede decir lo que piensa. Nosotros estamos mirando solo por nosotros y hacemos nuestro juego. No pensamos en malas rachas, sino en ganar cada fin de semana y es la clave de nuestro buen momento. Estamos pensando en nuestro juego y en ganar en cada partido los tres puntos”.

También deben pensar mucho los jugadores del Córdoba sobre si serán titulares o no cada fin de semana por la política de rotaciones de Germán Crespo: “Eso tendrías que llamar al míster a preguntarle. Estamos todos entrenando bien y en una forma muy buena y para Germán es bueno saber que cada jugador va a dar lo máximo”.

Ante la ausencia por lesión de Ekaitz Jiménez, Gudelj podría tener que amoldarse a la posición de lateral izquierdo si ese flanco sufre alguna baja: “Con Calde y Manolillo tenemos dos laterales izquierdos, pero Ekaitz seguro que va a volver como nunca. Me siento cómodo en mi posición, que me siento mejor como central, y estoy mejorando y queremos seguir en este camino”. De paso, ante la pregunta de si volverá a haber suspense para su reanudación, Gudelj se escapa recordando: “Ahora mismo me siento muy a gusto en Córdoba y pensando solo en el Córdoba”

El próximo rival será el colista Talavera, que apenas ha sumado un punto en lo que va de temporada. Pero, ojo: “…A lo mejor vienen aquí y como no tienen nada que perder… No han sacado muchos puntos, pero han dejado buenas sensaciones en campos difíciles. Estamos al cien por cien y pensando en ganar el partido”.

Lo que sí quiere recalcar Gudelj es que aunque “se nota el cambio con respecto a Segunda Federación porque hay mejores jugadores individualmente y el ritmo es más alto”, el Córdoba está “haciendo las cosas muy bien y hay que seguir así”.