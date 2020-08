“Dos días antes del partido a las cinco de la mañana todavía estábamos trabajando”

En el Sevilla F.C que ganó la Europa League el viernes ante el Inter también se hablaba cordobés. En los despachos de la entidad hispalense trabaja María de la Paz y el rol de tercer portero lo ocupa el joven Alfonso Pastor, natural de Bujalance. El menciano Antonio Muñoz ayuda con la preparación física y también trabaja para el Sevilla y estuvo en Colonia besando la Copa un ingeniero informático por error (y socio del Córdoba C.F) llamado José Antonio Romero.

-Explícanos lo de tu perfil de twitter -ingeniero informático por error-, aunque ya me imagino tu respuesta

-Estudié ingeniería informática y es algo que me ha ayudado a llegar hasta donde he llegado, pero no es mi pasión. Mi pasión es el fútbol. Es algo simpático.

-Entrenador de nivel III y Analista. Explícanos en qué consiste tu trabajo para, en este caso, Julen Lopetegui

-Somos cuatro analistas en el cuerpo técnico e intentamos facilitar toda la información que el cuerpo técnico y el mister requiere a través de vídeos y datos. Hacemos un desglose de las fases del juego de los rivales, también hacemos cosas de equipo propio y miramos datos acumulados para tener la mayor información posible y facilitarla de manera concisa para que el cuerpo técnico pueda decidir a la hora de desarrollar los planes de partido.

-Me imagino que habrás visto la película Moneyball

-Es uno de los referentes de quienes nos dedicamos al análisis. Es una cosa interesante.

-El fútbol cada vez tiene más de científico, ¿no?

-Estamos llegando a un punto en el que se está teniendo muy en cuenta el tema de complementar la visión de lo que es fútbol con el dato y se están introduciendo más perfiles tecnológicos que están encajando en los cuerpos técnicos y las direcciones deportivas.

-En la final ante el Inter, por ejemplo. ¿Sabías lo que podía suceder y respuestas del rival?

-Sí. Llevamos el análisis a un nivel muy grande. Nosotros, por ejemplo, estudiamos la manera en la que los jugadores finalizan dependiendo de los perfiles en los que se sitúan. Son situaciones que se dan y son muy parecidas. Por ejemplo, Lukaku.. va a finalizar con la izquierda al palo largo... y acaba pasando. Si pasa y te hace gol te quieres tirar por la grada, pero si no... te das cuenta de que estos estudios ayudan al cuerpo técnico.

-¿Qué tal es trabajar con Lopetegui?

-Una experiencia muy importante. Es muy exigente a la hora de trabajar, pero eso ayuda a crecer como profesional y trabajar con alguien que ha sido seleccionador nacional y que ha entrenado a Madrid y a Oporto... nunca imaginé que pudiera llegar yo a este nivel.

-Antes estuviste en el Arsenal con Emery, ¿Cómo fue tu experiencia en Londres?

-Muy bien también. Me ayudó mucho a crecer saliendo de mi zona de confort. Estoy muy agradecido al cuerpo técnico de Emery porque fue genial también.

-Para llegar a besar una copa europea hay que sufrir mucho. Y tú te ganaste esa oportunidad con creces en Córdoba...

-Sí. La verdad es que en Córdoba hice un master avanzado porque la verdad es que aunque vivimos cosas bonitas como la permanencia histórica, pero también tuvimos tiempos duros. Me quedo con lo positivo y seguramente sin ese aprendizaje no creo que hubiera llegado a esto.

-En esos tiempos imagino que te tentaría la serpiente de la ingeniería informática

-Estuve compaginando el primer año el trabajo de desarrollador de software aquí en una empresa de software con el análisis de rivales del primer equipo y tenía lo de la ingeniería informática en el cuello porque eran muchas horas. No he dejado de trabajar esas horas, pero se las dedico solo al análisis.

-Por cierto, ¿sigues el día a día del Córdoba? ¿Cómo lo ves?

-Espero se solucione de la mejor manera posible porque quiero que haya fútbol en Córdoba. La gente que ha llegado nueva tiene ganas de hacer las cosas bien y montar una estructura sólida. Quiero que el Córdoba esté lo más arriba posible como cordobesista y socio que soy.

-¿Qué consejo le puedes dar a alguien que se esté formando ahora en algo relacionado con el fútbol y quiera llegar a donde tú has llegado?

-Lo importante es estar preparado por si te llega la oportunidad. A mi me llegó por estar en el sitio y en el momento y tuve la suerte de estar preparado. Siempre tuve la idea de entrenar a niños, pero me llegó la ocasión de ser analista. Les aconsejo que sueñen, que es muy bonito y que con esfuerzo y dedicación las cosas acaban llegando.

-Cuéntanos alguna anécdota de lo vivido en Alemania durante estos días

-Dos días antes del partido a las cinco de las mañana estábamos todavía trabajando y a las ocho teníamos que estar en el desayuno. Imagina el nivel de exigencia. Con los jugadores, muy bien. Son un grupo muy unido. Un equipo, que es como se consiguen las cosas.

También te puede interesar:

-Rafa Escobar, un técnico cordobés en Champions: "Debemos tener personalidad, opciones hay"

-Guille Roldán, el ave fénix del fútbol cordobés: “tengo 39, pero me veo capacitado para jugar varios años más"