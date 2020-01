El Director Deportivo del Córdoba, Alfonso Serrano, reconoce que se siente un poco "raro" con los cambios

Alfonso Serrano ha confirmado durante la presentación de Carlos Valverde que desconoce el paradero de Owusu, que el delantero del Extremadura Willy está cerrado y que Piovaccari es una de las alternativas que manejan para reforzar el ataque. Para el lateral ha apuntado la posibilidad de que el técnico emplee a Ángel Moreno. Serrano ha reconocido igualmente lo extraño de su situación en el departamento que dirige por lo sucedido durante el último mes. Serrano comentó que “queremos reforzar el equipo ofensivamente. Han venido dos extremos que nos dan un gran salto de calidad y hacen ser a la plantilla más competitiva. Esperamos que Willy esté aquí ya para que entrene mañana (por el jueves)”. Sobre Piovaccari dijo que "es una opción más que tenemos de otras tantas que hay en el mercado. Si puede venir él mucho mejor, si no mínimo otro delantero sí que vamos a incorporar” y no descartó la salida de otro jugador porque “en el mercado siempre estamos abiertos a todo, tanto a bajas como altas. Hasta el viernes que viene vamos a estar atentos a las posibilidades y, logicamente, si queremos incorporar a algún jugador más, tiene que haber alguna baja. También estamos trabajando en el mercado sub-23, pero si tiene que venir un jugador mayor, se hará”.

El protagonista de la presentación, Valverde, ha compartido la ilusión con la que viene para contribuir al ascenso añadiendo que “nunca me había pasado llegar y jugar tras un entrenamiento. Tampoco me había pasado mucho cambiar en el mercado de invierno, pero habló conmigo el míster y lo hice aportando mi granito de arena. Intentaré acoplarme lo antes posible y aportar, no hay tiempo de pretemporada ahora como dijo el míster”. Sobre quien será su próximo compañero, Willy, expuso Valverde que "sólo puedo hablaros muy bien. Como persona es magnífico y como jugador creció mucho en los últimos 4 ó 5 años. Es un buen rematador y encajará bien en la filosofía del míster”.