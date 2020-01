Diarios de la B. Episodio 12. Murcia. El mullido sofá de Segunda B.

No hay fondo sin superficie. El Córdoba CF se está empeñando en demostrar que la Segunda B es un lugar confortable. Que con muy poco fútbol se puede mantener una chispa de ilusión porque es "muy pronto" o porque "la distancia no es preocupante". Una apariencia de continuidad en todos los sentidos y en todas las facetas. Un algo que calentar con entradas regaladas y público de cartón piedra.

Empieza a parecer un invierno frío y decadente en blanquiverde. Decrépito. Y lo peor de una mala racha dentro de una ya de por sí mala situación es que hasta los recuerdos se estropean. La última vez que el Córdoba jugó en la Condomina muchos estuvimos realmente allí. Y fuimos testigos de un impensable mientras corríamos por los pasillos de un estadio lleno celebrando una clasificación para una final por subir a Primera. Ahora ya ni la Nueva Condomina es tan nueva ni se llama así. Por supuesto, tampoco se llenó para un partido de mitad de temporada del grupo IV de Segunda B. 5.487 espectadores en un estadio capaz de sentar a 31.179.

El técnico del equipo, Agné, habla con la misma contundencia en las ruedas de prensa que les falta a sus jugadores en el campo. El legendario Bill Russell decía que su ego le exigía el éxito de su equipo y el futbolista más egoísta del grupo, el ingobernable Owusu, decidió que en Qarabag iba a lucir mejor tobillos y vaqueros rotos. No termino de ver suficiente personalidad en las botas ni en los corazones de los componentes de esta plantilla. No les veo capacidad de plantarle cara al destino manifiesto de esta temporada agotadora. A poco que la calidad se eclipsa o no se presenta -ayer no pudo jugar Javi Flores- el equipo se encuentra a expensas del acierto rival. El Córdoba, y estamos en enero, no ha goleado en su regreso a Segunda B. Ni ha estado cerca de hacerlo. Compite poco y compite mal. Y los jugadores que más deberían aportar en esa faceta como "el bicho" Garrido ven los toros desde la barrera.

Tal vez sea muy pesado con el tema, pero me dio muy mala espina lo que viví en San Sebastián de los Reyes en aquel infame y frío partido de Copa. Llegábamos con tres triunfos seguidos en el recuerdo y a los suplentes les hubiera debido bastar esa moral para, al menos, tocar tres pelotas con criterio y generar algo de peligro ante el colista del Grupo I. Para no haber provocado vergüenza en aquel páramo desangelado. Porque hay muchos factores que conducen a un triunfo o a una derrota -acierto, templanza e incluso suerte- pero únicamente hay uno que habitúe a competir: seguir compitiendo. Esa noche, entre el vaho y el café, hubo quien me argumentó que aquello no tenía importancia y que -lo de siempre- lo importante era subir. No, no hay fondo sin superficie. Para ascender a Segunda es preciso contar con fondo, con apariencia... y también sentir incomodidad. Si el Córdoba -como club e incluyo a todo lo que lleva ese marchamo- no se siente incómodo en la tercera categoría del fútbol español estará viviendo el primer paso hacia su estancamiento. Empiezo a escuchar el sonido de espaldas acomodándose al mullido sofá de la complacencia. Y no me gusta.