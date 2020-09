Curro Torres: “El Córdoba es un club grande, pero cuando estuve siempre había pequeñas guerras internas”

Una palabras del ex técnico cordobesista Curro Torres en el World Congress de Coach Football Motion generaron cierta controversia en el seno de la afición cordobesista. El catalán apuntó que eligió “mal al ir al Córdoba C.F en un momento delicado” porque era “un club con un entorno muy roto donde cada día nos encontrábamos con un problema”.

Torres ha esgrimido en COPE este miércoles que siente “pena que un sector de la afición del Córdoba, de la que nunca tuve queja, piense que yo critique a esa institución. Nosotros decidimos ir allí a trabajar, pero creo que no lo hicimos en el mejor momento para llevar a cabo nuestra labor”.

Espeta el entrenador que incluso pudo haber ampliado su contrato en el club de El Arcángel: “El día del Zaragoza, que empatamos a cero, por la mañana se me ofreció la renovación”. Pocas semanas después fue despedido a pesar de “todas las circunstancias que nos encontrábamos a diario... con una plantilla que no cobraba, con un club que en la prensa se decía que cobrábamos cuando no cobrábamos absolutamente nada... Eso creaba un ambiente raro, malo, de la plantilla con el presidente. Son experiencias que te hacen crecer, pero no era la mejor manera de entrenar. El Córdoba se merece estar más arriba, porque es un club grande, me apena no haber llegado en su mejor momento”.

��️ @Zeuzers en @Coachfootmotion: "Elegí mal al ir al #CórdobaCF en un momento delicado. Un club con un entorno muy roto. Donde cada día nos encontrábamos con un problema. Pero te aporta a nivel personal para el futuro".#excordobesistaspic.twitter.com/MrlZsa3lRV — Canal Blanquiverde #SOSCCF * (@canblanquiverde) September 7, 2020

El tiempo demostró que los males de la entidad no eran pequeños: “Después de nuestra marcha se ha visto que el funcionamiento del club no era el más adecuado. Había siempre guerras pequeñas y eso impedía que hubiera una estabilidad para seguir creciendo”

En todo caso, Torres recalca que “el hecho de que no haya llegado en el mejor momento no quiere decir que no estemos agradecidos por la oportunidad que se nos dio. La gente nos trató muy bien, la afición, la prensa... Tengo muy buena relación con Rafa Berges, que tenía que lidiar con situaciones diarias muy complicadas. Hubo momentos buenos también, pero si no consigues los objetivos te quedas con ese estrés y ese nerviosismo. Desgraciadamente la temporada terminó con ese descenso que nadie deseaba”.

Mirando al futuro, apunta que “cuando un club está en problemas lo mejor es ser lo más sincero posible. Córdoba tiene una cosa muy buena, que es su afición. Siempre es mejor ir con la verdad por delante para ir paso a paso hacia una situación más real para un club como el Córdoba”.

