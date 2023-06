La cuenta atrás para conocer el inquilino del banquillo del Córdoba CF. La espera de los mil nombres

Es la gran pregunta en los mentideros del cordobesismo: ¿Quién dirigirá el primer proyecto de Antonio Fernández Monterrubio desde el banquillo? Se han barajado más de una docena de nombres en redes sociales y en los medios de comunicación. La Dirección Deportiva puso primero el ojo -en realidad lo tenía puesto desde mucho tiempo atrás- en Alberto González y, como alternativa, en José Juan Romero. De hecho, es probable que si Juanito y Raúl Cámara siguieran teniendo la última palabra en su parcela alguno de los dos ya habría firmado con el club de El Arcángel. Pero a Monterrubio no le debió convencer ni uno ni otro y ambos han acabado en otros destinos (Alberto en el Betis B y Romero renovando con el Ceuta).

Se pensó también en Munitis, quien pudo haber sido el reemplazo tras el despido de Germán Crespo, pero el cántabro tampoco recibió ninguna oferta en firme y ocupará el banquillo del recién descendido C.D. Lugo. Juan Carlos Carcedo, ex del Zaragoza, salió entonces a la palestra, pero el técnico riojano, firmó finalmente con el Pafos FC de la liga de fútbol de Chipre. De otro perfil, pero con un ascenso recién conquistado con el Antequera en el zurrón, era Abel Segovia. El sevillano, sin embargo, no será finalmente el elegido para el cargo aunque todavía no tiene destino.

La afición deseó con fuerza a Javi Moreno una vez que la leyenda cordobesista lograra el ascenso a Primera Federación con el Tarazona. Sin embargo, no hubo tampoco oferta formal desde El Arcángel y el valenciano se comprometió con el Numancia.

La rueda de prensa de Antonio Fernández Monterrubio redujo en parte el listado al hablar de entrenadores jóvenes. De ese perfil (38 años) es Rubén de la Barrera, probablemente el más prestigioso del elenco y que se quedó a las puertas de subir con el Deportivo en el pasado curso. Su opción sigue viva y podría ilusionar a la masa social por el estilo de juego atractivo que propone el gallego. Del mismo corte sería la contratación de Paco Jémez, quien parece en cualquier caso más cerca de incorporarse al Deportivo.

También cabe la opción, sobre todo atendiendo a las decisiones adoptadas la pasada semana en materia de (no) renovaciones, que el entrenador ya esté ejerciendo en la sombra desde hace ya varios días. En ese sentido tendría lógica que fuera alguno de los que ya conoce bien Antonio Fernández Monterrubio de su etapa en Granada. Pedro Morilla, técnico que ha hecho carrera exitosa en China pero antes dirigiera al Granada, es uno de esos profesionales. Desde el entorno de Morilla, no obstante, se afirma desconocer el interés cordobesista. Rubén Torrecilla también coincidió en Granada con Monterrubio, pero tampoco dice tener nada en firme del Córdoba. Óscar Cano, granadino que acaba de afirmar que con él en el banco el Dépor hubiera ascendido, también está libre en estos momentos. Abel Gómez, quien ha ascendido con el Recreativo, también pasó por Granada y ha acreditado una excelente fama como técnico.

Como últimas de las alternativas conocidas hay dos nombres que pueden llegar como relativamente tapados después de esta larga relación. Uno es Iván Ania, que fue señalado por el periodista especializado Ángel García y acaba de rescindir en el Algeciras. El otro es Fernando Estévez, que ha ascendido con el Eldense y se desconoce si seguirá ocupando su banquillo en Segunda división.

De entre todos estos últimos nombres debería salir el del que dirija al Córdoba CF en la 23-24. O no. Porque dentro de este enigma envuelto en un misterio y encerrado en una sorpresa que es este proyecto blanquiverde cualquier cosa parece posible.