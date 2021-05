Cuando la Balona le metió un 22-0 al Racing F.C. de Córdoba que terminó ascendiendo a Segunda

Sucedió en 1936 y lo podemos contar hoy gracias al enorme trabajo de José Manuel Zarco y su colosal obra “El fútbol en Córdoba y provincia desde sus orígenes hasta 1954”. Resulta que el Racing F.C. de Córdoba, el primer equipo de la ciudad en esos momentos, se había proclamado campeón regional de Primera Categoría a falta de una jornada para el final. Le quedaba rendir visita a La Línea para medirse a la Real Balompédica Linense y apenas una semana después de ese choque intrascendente debería jugarse el ascenso a Segunda ante el Badajoz, que era el campeón extremeño.

No está del todo claro lo que ocurrió el 19 de enero de 1936 en la ciudad fronteriza. De hecho, ningún medio cordobés se hizo eco de la disputa de ese encuentro ni, en consecuencia, del marcador. La primera pregunta que uno se puede hacer es si acaso esa tarde el Racing se presentó con su equipo reserva para que no se produjeran lesiones atendiendo a la final que debían disputar en pocos días. No consta porque tampoco se conserva el acta arbitral ni en el club linense ni en la Federación Andaluza. Pero el choque se jugó y el marcador fue ese, tal y como atestiguan dos referencias que ha encontrado Zarco.

Una está escrita en inglés. El “Gibraltar Chronicle” cuenta en su edición del 20 de enero de 1936 que “en el partido de fútbol de la Liga Andaluza jugado en La Línea en la tarde del domingo entre la Balompédica Linense y el Racing Football Club de Córdoba, el primero ganó 22 a 0, el mayor marcador registrado en La Línea. Los goles fueron equitativamente distribuidos entre los dos tiempos del partido, en el que hubo una gran entrada de público, a pesar de la intensa lluvia”. La otra fuente es una breve reseña sobre el choque que apareció años después en una publicación local titulada “El mayor tanteo conocido” y que dice así: “En la temporada 1933-34 (en realidad la 35-36) jugó la R.B contra el Racing de Córdoba, consiguiendo en el primer tiempo 10 goles y 12 en el segundo, dándose el caso de que para tirar un penalti llamasen al guardameta linense, que lo marcó. Era un día de intenso frío, que obligaba a beber coñac muy a menudo para entrar a reacción, y los directivos balompédicos invitaron repetidamente al guardameta del Racing a que bebiera, a pesar de que no podía tener mucho frío, por la constante actividad a la que le tenían sometido los balompédicos” (Suena a pitorreo, todo hay que decirlo).

La historia, según explica Zarco, llegó a tener cierta repercusión nacional. Incluso en el Heraldo de Madrid hay una nota titulada “La verdad sobre una batalla campal”, en la que un aficionado racinguista presente en el campo se queja del ambiente caldeado que presidió aquel choque y excusa el marcador en que los jugadores cordobeses tenían consignas de “eludir todo choque y violencia” para evitar lesiones y contratiempos. En cualquier caso, según este columnista anónimo, los jugadores del Racing se fueron marchando hasta quedar apenas cinco sobre el campo. Dicho artículo tuvo contestación en el mismo medio, una de ellas por parte de la propia directiva de la Balona, en el que se matiza que fueron tres los jugadores visitantes que se retiraron en la segunda parte “en vista del fracaso deportivo que estaba sufriendo”. Eso sí, no se descarta que terminaran jugando con cinco futbolistas, toda vez que en esa época no estaba tasado el número mínimo para que un partido no se diera por terminado.

Cosas que pasan una vez… o dos. Porque en la 51-52 el Real Club Deportivo Córdoba terminó su temporada visitando el campo de la Balona el 13 de abril de 1952 y encajó un igualmente contundente 8-0. Las dos goleadas más abultadas sufridas por dos clubes cordobeses que ya no existen se las endosó el mismo equipo contra el que jugará este domingo el penúltimo partido de esta tormentosa 20-21 el actual Córdoba C.F.