Crónicas de plata (II): Terror en "la" Hipermercado

Axioma primordial: No existe director deportivo en el mundo que no quiera tener una plantilla de garantías para competir en cualquier categoría.

Axioma subordinado: No se conoce un director deportivo en el mundo capaz de expresar su descontento por las limitaciones de su mecenas sin asumir riesgos por ello.

El Córdoba CF cerró en falso el mercado de fichajes porque el dinero no le dio de sí. Se pretendió incorporar casi a la desesperada ante la falta de alternativas viables a un delantero como Mourad que, y en esto no se le podrá quitar la razón a Antonio Fernández Monterrubio, no mejora lo que ya tiene a su disposición Ania. Además, uno de los peligros de cazar con plátanos en lugar de pistolas es que te puedes topar con trileros como los responsables del Elche que, a última hora, le plantearon a la dirección deportiva del Córdoba una cláusula de penalización de un millón de euros si no conseguían inscribir en tiempo y forma a ese futbolista que les sobraba en su plantilla. Un castigo así abría sido como lanzar una plaga de langostas hambrientas sobre matorrales del desierto.

Porque da la sensación de que ya desde la temporada pasada el señor -o los señores- “Propiedad” ha decidido optar por la austeridad radical para su activo Córdoba CF. Una estrechez que afortunadamente, y merced a una dirección deportiva creativa y a la extraordinaria labor de Iván Ania y el compromiso de sus futbolistas, no impidió el ascenso en junio pasado, pero que desde ese momento se está notando en la gestión de club incluso más allá de lo meramente deportivo.

No sería justo calibrar la generosidad o tacañería de quienes poseen las acciones de la SAD que ahora controla el club sobre todo porque desconocemos su rostro humano y los nombres y apellidos de sus documentos nacionales de identidad y, en consecuencia, no sabemos si son Tíos Gilitos o, como gusta decir aquí, meros “tiesos”. Toda esa opacidad en la que se mueve la gestión del tal Fondo Infinity contrasta con las alharacas con las que, de tanto en cuanto, es recibido el bareiní que ostenta el honor de ser presidente de la entidad. El rico hace lo que quiere y el pobre lo que puede, pero ¿es el Córdoba es un club potencialmente rico y con un plan de futuro que desconocemos? ¿es, por el contrario, una inversión tendente a buscar el pelotazo rápido mediante la especulación con el control del estadio? ¿Qué es el Córdoba ahora mismo? ¿Qué pretende ser? ¿Por qué no se ha podido llegar a un acuerdo con el gobierno bareiní -si es que se ha intentado- para que manchara la blanquiverde a cambio de un aumento en el límite salarial que permitiera confeccionar una plantilla más competitiva para el retorno al fútbol profesional?

Lo peor estos días es volver a leer en redes que el aficionado debe sentir gratitud eterna a los mecenas por salvar el tinglado (¿por aprovechar la coyuntura?). Sobre todo porque retrotrae a otros tiempos muy oscuros y en los que se eclipsó una gestión presuntamente delictiva con un populismo barato.

Terror en la Hipertensiones. Horror en su hipermercado. El Córdoba se presenta hasta enero -salvo que para maquillar el panorama se incorpore a algún jugador en paro- con 22 futbolistas de los que dos tienen ficha del filial. De ellos, apenas cuatro habían jugado antes en Segunda División y únicamente dos tienen más de 30 años. Es un bloque sin experiencia ni aplomo que, además, pretende practicar un fútbol valiente en el que la fortaleza defensiva y mental han de ser primordiales.

Además, sin competencia por un puesto la relajación puede imponerse. Pasa en cualquier empresa. El lunes únicamente tres refuerzos de la presente temporada tuvieron cabida en el once inicial y el Córdoba quiso parecerse a lo que más le gusta, pero cuando se miró en el espejo no se reconoció. Esta semana un experto me recordó lo que ya otros técnicos me habían dicho otras veces: la diferencia de categorías se nota, sobre todo, en la velocidad. No tanto en el sprint de los jugadores ni en sus carreras, sino en la capacidad de mover la pelota con ritmo y de transigir de un lado al otro del campo sin pagar peaje por el camino. Y todo eso, de momento, nos falta.

Recomienda Gracián en su Oráculo que cuando uno no puede vestirse la piel de león (ay, qué miedo de animal), que se vista de vulpeja. El primer paso que debe dar el Córdoba después de un verano aciago es la toma de conciencia de su propia realidad. Del salto de categoría y de los requisitos de compromiso, fuerza, entrega y concentración que requiere. No se trata de cambiar de sistema y de planteamiento, sino de que los jugadores sepan lo que les va a demandar llevarlo a cabo y no se queden en meras palabras de rueda de prensa. Nada se les podrá reprochar si, intentándolo, no lo consiguen. Habrá sido el producto de lo que se haya pretendido invertir.

Es preciso salvar el pellejo como sea esta temporada del retorno. No hay otra. Ya, si eso, el año que viene que el Señor Propiedad nos diga a qué ha venido.

Un 31 de febrero puede ser una buena fecha.