El Coto Córdoba, tras proclamarse campeón del grupo OESTE de Segunda FEB, buscará un ascenso histórico frente al Amics Castelló

El Coto Córdoba se enfrenta a su reto más importante de la temporada: la eliminatoria decisiva por el ascenso a la segunda categoría del baloncesto nacional. Tras proclamarse campeones de grupo, el equipo dirigido por Gonzalo Rodríguez se medirá a ida y vuelta contra el Amics Castelló en un duelo que puede devolver la ilusión a la ciudad.

Un rival potente y equilibrado

El técnico del Coto Córdoba, Gonzalo Rodríguez, ha analizado a su rival, el Amics Castelló, un equipo recién descendido. "Son un equipo muy potente, han ganado muchísimos partidos, juegan un baloncesto muy muy bueno, muy buen organizado", ha afirmado. Rodríguez, que conoce bien a su entrenador, destaca que están "muy bien trabajados y son muy equilibrados", pero se muestra confiado: "yo creo que también nosotros somos un buen equipo".

Rodríguez ha señalado que, a estas alturas de la competición, todos los equipos tienen "calidad" y "un trabajo detrás". La clave de la eliminatoria, según el técnico, será "intentar maximizar lo bueno tuyo e intentar, pues, hacer daño donde el equipo rival no es no es tan bueno".

Un proyecto para ilusionar a Córdoba

Más allá de lo deportivo, el club ha lanzado varias iniciativas para conectar con la afición, como la venta de camisetas retro para animar al equipo en el partido de ida. "Este club es un club muy vivo, hay mucha gente que tiene muchas iniciativas", ha explicado Rodríguez. El objetivo es fomentar la "identificación del club y del equipo con con la ciudad" y "emocionar al aficionado".

Lo más bonito de todo es generar ilusión en la gente" Gonzalo Rodríguez Entrenador COTO Córdoba

Para el entrenador, aunque los resultados no siempre acompañen, "lo más bonito de todo es generar ilusión en la gente". Ha insistido en la solidez del proyecto más allá de los resultados puntuales, asegurando que "este proyecto es muy sólido, vamos a seguir dando pasos adelante constantemente", algo que, según sus palabras, es lo que más le ilusiona personalmente.

Este proyecto es muy sólido, vamos a seguir dando pasos adelante constantemente" Gonzalo Rodríguez COTO Córdoba

El camino hacia la élite

La eliminatoria comenzará este sábado a las 20:00 horas con el partido de ida en Córdoba. La vuelta se disputará el domingo 2 de mayo en Castellón. Curiosamente, el Córdoba CF también juega en Castellón ese mismo fin de semana, lo que podría propiciar que aficionados de ambos equipos coincidan y apoyen al conjunto de baloncesto en su decisivo encuentro.

Si el Coto Córdoba supera al Amics Castelló, lograría el ascenso a la segunda categoría del baloncesto nacional, una división en la que compiten equipos históricos como el Estudiantes. Este hito supondría devolver al baloncesto cordobés "al lugar en el que ya estuvo".