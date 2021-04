El cordobés Paco Delgado y sus 600 camisetas de fútbol:“La más rara es la de un equipo de Segunda de Zimbabwe"

Paco Delgado es un cordobés residente en Baviera -ahora en Múnich, ante en Nuremberg- que un día le dio por empezar a coleccionar camisetas de equipos de fútbol. Todo comenzó un día de Reyes cuando le regalaron una del Córdoba, conjunto del que es fanático: “Cuando era niño me regalaron mi primera camiseta por Reyes -del Córdoba, por supuesto- y desde entonces empezó mi pasión por el fútbol. Empecé a comprarme revistas de fútbol internacional, veía a otros equipos y también me interesaba el aspecto cultural. Otra forma de conocer otros sitios es a través del fútbol y sus equipos, camisetas, escudos, colores… También me sirven de suvenir de los sitios que visitaba”. ¿Qué hacer con tanta tela? “Como mi intención es volver un día a Córdoba mi idea sería tener una habitación para ellas y mantenerlas en un buen estado de conservación”.

Poco a poco fue atesorando reliquias peloteras hasta las centenares con las que cuenta ya: “Estoy en proceso de catalogarlas. Unas 600 camisetas ya debo tener”. De ellas, “unas trece camisetas son de equipos de municipios de la provincia de Córdoba”. Y necesita más: “Voy a Córdoba en mayo e intentaré conseguir algunas más, aunque cada vez se complica más la cosa”.

Hilo de camisetas de equipos de los municipios de la provincia de Córdoba�� — Paco Zhao (@pacovskiccf) August 11, 2020

La más rara de su preciado armario es “una que encontré en Emiratos Árabes y en Abu Dhabi encontré una camiseta de un equipo de la segunda división de Zimbabwe. Es la más rara tanto por el lugar donde la compre como por el equipo en sí”.

Si alguien quiere hacerle un regalo a Paco Delgado acertaría seguro buscando en las antípodas: “Oceanía es un continente que no tengo controlado. Tengo más de Europa -especialmente Alemania y España- y luego de Asia tengo bastantes -China, Japón, Singapur…- y por supuesto selecciones nacionales”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La más cara, una de Corea del Sur de 1994

Rubén Castro -otro coleccionista cordobesista- pagó una buena cantidad de dinero por una de Onega de los años setenta. Delgado procura moderar su gasto: “la más cara de mi colección es por una de Corea del Sur del Mundial del 94, por la que creo que pagué 120 euros. Intento siempre ponerme un límite. No quiero hacer una locura”.

Llevaba mucho tiempo detrás de ella y al fin pude conseguirla. Camiseta de la @theKFA del mundial USA 94, con la que dieron un susto a la selección española. pic.twitter.com/BI89ARo7Wz — Paco Zhao (@pacovskiccf) October 27, 2020

Los aficionados al fútbol retro suelen tener preferencias en otras décadas diferentes a la actual. Por nostalgia o por estética. A Delgado le gustan “principalmente las camisetas de los años 90 y principios de los 2000, porque es la época en la que más viví yo el fútbol con más intensidad y está asociada a mis mejores recuerdos de jugadores que más me gustaron”. Y, como casi todos los románticos del balón, tiene reparos al fútbol moderno: “El problema que veo ahora es que sacan hasta cuatro camisetas por equipo y cambian todos los años. Antes las camisetas se usaban por un periodo mínimo de dos años y daba más tiempo a encariñarse con ellas. Ahora está todo asociado a un consumo más rápido. Hoy mismo se ha anunciado una cuarta camiseta del Inter. Está todo más enfocado al negocio”.

Paco Delgado no tiene ya preferencias por una marca –“Antes me gustaba mucho Umbro porque tenía bastante calidad, pero ahora están todas más o menos al mismo nivel. Macron está cogiendo mucha fuerza y haciendo diseños exclusivos que es lo que enamora más al aficionado en general”, pero sí se queda con dos países por el trato a los que, como él, entienden el fútbol como algo más que un juego: “En el Reino Unido y en Alemania hay muchas tiendas de fans y son dos países que cuidan mucho el fenómeno fan y hay productos de muchos países. Además, aquí están las sedes mundiales de Adidas y de Puma y hay un mayor acceso a muchos productos”.

No te pido que me lo mejores. Iguálamelo. pic.twitter.com/dWEQJku2Pi — Paco Zhao (@pacovskiccf) January 6, 2021

En clave cordobesista, a Delgado le “encantaron” las elásticas del Córdoba 2020-21 porque tienen “diseño exclusivo y que reflejan algo de la identidad del equipo como es el lema o el skyline de la Mezquita” y, por pedir, rogaría dos armaduras de las que ha lucido el Córdoba en su historia: “la del ascenso en Cartagena, que yo creo que a todo cordobesista le gustaría tener, y la de la 93-94 marca Umbro, que me parece preciosa y fue cuando empecé yo a seguir al equipo”. Si alguien las tiene, que le avise en twitter.