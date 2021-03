El cordobés Juanma Cruz lo gana todo en India con el Mumbai City

Juanma Cruz, entrenador de porteros cordobés, ha hecho historia. El ex técnico del Lucena, Villanueva, Córdoba, Cádiz y Mirandés en España, el Al-Ittihad saudí, el Moghreb Atlético de Teután marroquí y al Al-Saad catarí firmó el pasado verano por el Grupo City y en su primer destino -el Mumbai City hindú- ha conquistado todos los torneos en los que su equipo tomó parte.

Reconoce Cruz en COPE que ganando la Indian Super League y la Shield League -trofeo del campeón de la Liga regular- han hecho “un año magnífico. Ha sido un poco raro por la burbuja y demás, pero además nos hemos clasificado también directos para la próxima Champions de Asia, así que ha salido todo genial”.

Han vivido una competición exprés en la que apenas han tenido tiempo para otra cosa que no fuera fútbol y descanso: “En la Liga India, con todo el problema de la pandemia, hemos estado inmersos en una burbuja tipo NBA durante seis meses. No hemos tenido ningún positivo en ningún club, pero claro nos movíamos solo para ir al campo de entrenamiento y los partidos, que todo se ha hecho en Goa, una parte paradisiaca de India. Allí había tres estadios y hemos estado repartidos los equipos entre ellos. La experiencia ha sido muy bonita. Es una Liga totalmente recomendable y muy bien organizada”.

Formar parte del City Group es, a juicio de Cruz, “una experiencia increíble. Estar respaldado en todo momento de primera mano por el Manchester City con videoconferencias, con ayudas, con todas las herramientas posibles a tu disposición y con un grupo detrás al que cada vez se le van sumando más clubes en el mundo. Ahora mismo somos nueve distribuidos por Estados Unidos, Bélgica, Japón, España (Girona), Francia, Australia… Equipos muy apetecibles y que están trabajando muy bien”.

De hecho, el propio Pep Guardiola felicitó a los componentes del Mumbai City por sus logros y cuenta el entrenador cordobés que sigue atentamente las evoluciones del equipo del grupo en la India: “No sabía el nivel de estudio de partidos que llega a hacer. Ve todos nuestros encuentros y nos manda fotos de Sergio Agüero y de todo el equipo viéndonos y felicitándonos”. Y Pep ha visto muchos momentos felices del Mumbai City: “Estuvimos 14 partidos sin perder, en los que recibimos cinco goles que cuatro fueron de penalti. En los últimos pasos para la Shield como la Super League recibimos mensajes y videos de él. Cuando todo terminó el grupo City hizo un video felicitándonos. Tanto él como Juanma Lillo como Ferrán Soriano son personas increíbles. Lo mejor que trae el fútbol mundial”.

El nivel del jugador indio no es todavía de élite. Sorprende cómo en un país con tantos millones de habitantes no ha surgido un futbolista de primer nivel. Explica Cruz que “estos últimos cuatro años los pasé en Catar, donde llevaban diez años trabajando muy fuerte de Aspire en la evolución del futbolista catarí y allí les salió bien porque han sido campeones de Asia. Mi duda era por qué en India no pasa eso. Aquí he podido ver que el deporte rey es el Cricket y el fútbol, aunque es seguido, no son muchos los futbolistas indios que pueden tener plaza para jugar en Europa. Queda tiempo para que sean competitivos en Europa. Lo que es cierto es que se están poniendo unas bases y en cuestión de cinco o seis años darán sus frutos”.

El complejo en el que estuvieron recluidos era “un cinco estrellas superior con todos los servicios para ti incluso con tu playa privada. Fueron cinco meses sin salir de allí y tuve que hacer dos cuarentenas: cuando llegué y luego que vine a España urgentemente por el fallecimiento de mi madre en diciembre. Es una cuarentena totalmente diferente porque vivía en una primera planta con acceso a un jardín inmenso que da a la playa y no me cruzo con nadie. Podía estar en una terracita respirando aire limpio desde el primer momento. Hemos estado muy bien. No me puedo quejar”.

En un ambiente tan controlado apenas fueron posibles las anécdotas, aunque “en algún entrenamiento han salido monos corriendo por las vallas del campo , pero ha sido todo calculado al milímetro y muy ordenado. Nos han hecho en torno a 60 o 70 PCR en estos meses. La inversión en seguridad ha sido altísima, porque nos hacían una PCR cada dos días”.

El técnico principal del Mumbai City fue el también español Sergio Lobera y en la escuadra islander también estaban el central Hernán Santana, el asistente Tato Rodríguez y el preparador físico Manuel Sayabera. El profesional de nuestro país está bien valorado en India: “Hay muchos futbolistas españoles que aportan su sabiduría y experiencia para que aprendan los demás futbolistas locales, que están deseando. Estamos muy considerados y valorados”.

¿Y ahora qué? Juanma Cruz todavía no desvela su futuro, aunque se muestra ilusionado con seguir formando parte del City Group: “Nos gustaría aspirar a otros nuevos proyectos si fuera posible. Se tienen que dar una serie de circunstancias y tenemos un año más de contrato con el Grupo City. No sabemos qué ocurrirá, pero esperamos que nos pase algo bueno después de la temporada que hemos hecho”.

