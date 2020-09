El Córdoba vuelve a celebrar un gol 210 días después

Un gol de penalti de Samu Delgado sirvió para que el Córdoba lograra su primera victoria en pretemporada y, de paso, celebrar su primer gol después de 210 días. Fue en El Pozuelo de Torremolinos ante un rival de Tercera división que prácticamente no inquietó la meta defendida primero por Becerra y luego por Edu Frías. La solidez de los blanquiverdes en defensa y su seriedad fueron las notas de este preparatorio en el que no se vistieron Traoré, Sidoel ni Mario Ortiz. Ferrando fue el único que disputó los noventa minutos. Brillaron también tanto De las Cuevas como Javi Flores y Luismi Redondo, que fue quien forzó el penalti que resolvió un choque sobre el que Juan Sabas explicó que “era casi imposible jugar de tres cuartos de campo para arriba en un terreno de juego como estaba. También es verdad que a los chicos les digo que no hay que buscar excusas, sino hacerlo lo mejor posible. Nos ha faltado un poco de ritmo y hemos entrado un poco en la desidia, porque hacía mucho calor, pero nosotros trabajamos todos los días con este calor en Córdoba y tenemos mucha más intensidad. Es lo que le demandábamos al equipo, pero no hemos logrado tener ese ritmo y nos ha costado a veces tener el control del partido”.

Gol de Samu Delgado de penalti. El primero después de medio año sin fútbol. El primero después de todo lo vivido. El primero post pandemia. El primero de, esperemos, una nueva y mejor era. pic.twitter.com/XzbVMR3V1E — tonicruzgon (@tonicruzgon) September 20, 2020

Ayer se conoció el resto del calendario de pretemporada de los cordobesistas. El jueves a las ocho se enfrentarán al Algeciras en el Mirador y posteriormente lo harán el domingo 27 ante el Pozoblanco, el miércoles 30 ante el Ciudad de Lucena, el sábado 3 frente al Linares, el martes 6 ante el Salerm, el miércoles 7 contra la Balona y el domingo 11 ante el Badajoz.

Este fin de semana también ganó su amistoso el Ciudad de Lucena ante el Osuna, de Primera Andaluza (3-0, con goles de Maero, Gallardo y Guille Roldán). Dimas Carrasco, su entrenador, se mostró satisfecho con la prueba.

Y en fútbol sala el Córdoba Patrimonio se impuso con una gran actuación de Saura en otro preparatorio al Valdepeñas, subcampeón la pasada temporada de Primera. Josán González, su entrenador, fue autocrítico a pesar del marcador, recordando que deben evitar en la medida de lo posible los errores no forzados.

Y no podíamos cerrar el sábado de otro modo. Ese celestial himno sonó de nuevo con 400 de nuestros fieles en la grada. Deseosos de no ver una sola butaca vacía. #CordobaPatrimonioValdepeñas#LNFSpic.twitter.com/wqucl9UBUL — Córdoba Patrimonio de la Humanidad (@CordobaFutsal) September 19, 2020

En balonmano, Ángel Ximénez derrochó una renta de cuatro goles ante el poderoso Ademar León. Una parada del meta Slavic en la última jugada impidió un empate que se habrían ganado en la pista. Xavi Túa y Javi García se lamentaron del desenlace tras el choque. También en balonmano, en Liga Guerreras Iberdrola Adesal salió derrotado de su visita a Elche (27-22).

�� Volvimos a quedarnos a las puertas tras un partido que se peleó de principio a final.



�� @AngelXimenezBM 2⃣6⃣

�� @ADEMARLEON 2⃣7⃣



Muchísimas gracias a toda la afición por vuestro apoyo y ánimo. ¡Este equipo seguirá dándolo todo en el 40x20! ��#VamosMiGenil#VamosAXpic.twitter.com/cXPiRKHz66 — BM Ángel Ximénez Puente Genil (@AngelXimenezBM) September 20, 2020

También te puede interesar:

-Un empate para arrancar (0-0)

-Miércoles de estreno para Córdoba Patrimonio y Ángel Ximénez