El Cordoba pone sus miras en el atacante del Tottenham Jude Soonsup-Bell

“Jude Soonsup-Bell set to leave Tottenham Academy in order to join Spanish side Cordoba FC. Permanent transfer, deal done” Este mensaje en X del afamado periodista deportivo italiano Fabrizio Romano (“Jude Soonsup-Bell dejará la Tottenham Academy para fichar por el Córdoba CF español) ha llamado la atención de las redes sociales en la noche del miércoles.

El porcentaje de acierto y la fama de Romano hacen que sus informaciones casi gocen de un cien por cien de acierto y, además, en su mensaje especifica que Soonsup-Bell se marchará traspasado al conjunto blanquiverde y que el acuerdo está cerrado.

Soonsup-Bell se trata de un atacante que se forjó en la cantera del Chelsea y que llegó a debutar con su primer equipo en un partido de la Copa de la Liga ante el Brentford el 22 de diciembre de 2021 tras anotar 16 goles en 12 partidos en la mitad de temporada con el equipo de reservas. Su ídolo deportivo, según se lee en una entrevista en internet, es Cristiano Ronaldo.

En su corta trayectoria, y según Wikipedia, empezó jugando en el centro del campo para pasar a la vanguardia conforme fue madurando. Por su ascendencia -su abuela es tailandesa- podría ser elegible por Tailandia o Inglaterra. De hecho, ya ha jugado hasta la sub-19 inglesa, siendo el segundo máximo anotador de la sub-16 por detrás de Jadon Sancho, jugador del United.