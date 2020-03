El Córdoba C.F. lanzará este jueves un “Triviah” Cordobesista para sus aficionados

El gabinete de comunicación del Córdoba C.F. ultima el lanzamiento de un “Triviah” Cordobesista en versión Beta que se publicará a las 15.30 de este jueves 19 de marzo coincidiendo con el Día del Padre. El juego se incluye dentro de una plataforma más amplia que el club pretende implementar en el área de marketing y business club. En el Trivial –“Triviah”, haciendo un guiño a la clásica pronunciación cordobesa- se incluyen más de 200 preguntas referidas a la historia del conjunto cordobesista, desde su refundación en 1954 hasta la actualidad. El club estudia una versión mejorada de la aplicación que permita crear ránkings y recompensar con diversos premios a los fieles que tengan más conocimientos del pasado de su club. Las preguntas han sido elaboradas por varios periodistas deportivos locales y el propio departamento de comunicación del club.

¿Nos envías fotos con tu papá o con tus hijos en el Reino ��️? ¡Queremos verte!#YoMeQuedoEnMiCasa pic.twitter.com/7dE6jbv9ic — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) March 19, 2020

El elegido hoy por el club para hablar de los días de aislamiento ha sido Xavi Molina. El catalán ha expuesto sobre sus rutinas de entrenamiento que “solo salgo para ir a comprar. Estoy solo porque mi mujer está en Tarragona. Lo que más mata es no poder ir a entrenar y al final el tiempo no es el problema sino el espacio y las condiciones”. Molina no quiere pronunciarse sobre si beneficia o perjudica el parón a los intereses del Córdoba porque “lo importante es que todo pase pronto y se pueda hablar de lo deportivo”.

En COPE hemos hablado hoy con el técnico del Salerm de Puente Genil, Diego Caro, que ha contado que intentan “no perder esa rutina que teníamos todos tanto cuerpo técnico analizando los nueve rivales que nos quedan y preparar entrenamientos como los jugadores con un entrenamiento individualizado”.

El confinamiento forzoso hace que muchos estén aprovechando las horas muertas para evadirse de la realidad a través de sus videoconsolas. Jorge Romera, el capitán del Córdoba Patrimonio de la Humanidad de e-sports, suelta los mandos de su Play para atender durante un rato a COPE y adelantar propuestas a realizar durante estos días para los amantes de los videojuegos.