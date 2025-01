El Córdoba ficha a Gabriele Corbo, central italiano al que hizo debutar Mihajlovic en la Serie A

Tras las incorporaciones en el mercado invernal de Magunazelaia, Del Moral y Rubén Alves, el Córdoba ha publicado este viernes la del central diestro Gabriele Corbo, que llegará para cubrir la salida de Adrián Lapeña -quien se ha despedido hoy de sus compañeros y ya no estará en Cartagena- al CSKA de Sofía.

Corbo nació en Nápoles en 2000 y se forjó en el distrito Vomero de Nápoles y después en los juveniles de La Spezia antes de dar el salto al Bologna, con quien logró el ascenso a la primera categoría “Primavera” (Juvenil, en Italia) y también la Supercopa de la categoría ante el Pescara, en la que marcó un gol. En esa época llegó a ser probado por Inter y Juve y a llamar la atención de clubes como el Bayern, quien llegó a tenerle una semana a prueba en su escuela.

En la temporada 2018-2019 debutó (13 de mayo), en Serie A en un partido entre el Bologna y el Parma. Lo hizo en el minuto 86 en sustitución de Danilo. El técnico de ese equipo era el mítico Sinisa Mihajlovic. En total, Corbo puede presumir de tres apariciones en la Serie A, con otros dos encuentros ante Fiorentina y Milan.

Tras ser cedido al Ascoli (Serie B), en 2022 Corbo se marcha cedido al C.F. Montreal de la Major League Soccer porque comparte dueño -Joey Saputo- con el Bologna. Con el conjunto canadiense alcanza en ese año las semifinales de la Conferencia Este de la MLS y después se convence para firmar dos temporadas, contrato que ha expirado a la conclusión de este 2024. En total ha jugado 71 partidos con el Montreal.

Corbo, además, cuenta con 20 apariciones oficiales con la camiseta de la selección azzurra, desde la Sub 17 a la Sub 20 y participó en la Eurocopa Sub 19 de hace cinco años, pero no sumó minutos en los tres partidos de la fase de grupos ante Portugal, Armenia y España.

De él se destaca su salida de balón y su capacidad rematadora en las acciones a balón parado. Su contrato se ha firmado hasta el 30 de junio con opción a ser prorrogado en función de su rendimiento.