El Córdoba cierra su mercado veraniego con la incorporación del medio Jan Salas a préstamo del Mallorca

El Córdoba completó su plantilla en la última jornada de plazo del mercado veraniego de fichajes con la incorporación del centrocampista catalán Jan Salas, de 20 años que llega a préstamo del RCD Mallorca hasta final de temporada tras haber dispuesto de minutos en dos jornadas de la presente campaña en Primera (ante Barcelona y Celta).

Según el diario balear “Ultima Hora”, el Mallorca ha exigido una cláusula de penalización en el contrato en caso de que el futbolista no juegue ni tenga minutos.

Salas se encuentra en estos momentos convocado con la selección sub 20 en Francia para disputar dos partidos ante la selección gala en Clairefontaine (jueves 4, 16 horas; domingo 7, 11 horas).

El equipo blanquiverde ha completado durante el verano 16 fichajes. Un portero (Iker Álvarez); cinco defensas (Álex Martín, Fomeyem, Rubén Alves, Alcedo y Vilarrasa); cuatro medios (Del Moral, Dalisson, Dani Requena y Jan Salas) y seis atacantes (Kevin Medina, George Andrews, Mariano Carmona, Diego Bri, Adri Fuentes y Sergi Guardiola). De esos fichajes, dos se marcharon cedidos (George Andrews al Europa y Mariano Carmona al Alcorcón). Son 25 las fichas cubiertas por el Córdoba para esta primera parte de la temporada. Se espera que este martes se lleve a cabo el habitual balance del mercado.