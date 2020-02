El Córdoba C.F. cambia de servicios médicos

Esta mañana se celebró la vista por la reclamación del ex jefe de los servicios médicos del Córdoba, Javier Bejarano, de un millón y medio de euros a la entidad cordobesista por la rescisión de su contrato. La entidad ha ofrecido una indemnización de 67.000 al doctor. Por cierto, de testigos en esta vista han estado los ex presidentes Carlos González y Jesús León y el ex técnico cordobesista José Ramón Sandoval, quien pudo haber fichado por el que será rival el domingo el Badajoz. Los pacenses, por cierto, contrataron finalmente a Pedro Munitis como sustituto del despedido Mehdi Nafti.

Coincidiendo con este juicio se ha conocido que los responsables de Unión Futbolística Cordobesa -alegando el elevado coste de sus servicios- no han subrogado como parte de la unidad productiva el contrato del Córdoba C.F. SAD con la clínica Beiman, con la que había pactado en un principio que asumieran las responsabilidades por el litigio con Bejarano. Beiman tiene intención de litigar y de exigir una indemnización, por lo que se espera otro procedimiento judicial.

El nuevo responsable de los servicios médicos, que contará con las instalaciones de la clínica Quirón, será el ex jugador sevillista Víctor Salas. Salas ya tuvo el lunes una toma de contacto con la plantilla y el miércoles se anunciará oficialmente su incorporación al club.

Por otra parte, Cordobadeporte ha contado hoy que la ONG Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain asegura que el príncipe heredero de Baréin, Salman Bin Hamad, es la auténtica cabeza visible del grupo inversor, con el presidente del Córdoba CF, Abdulla Al-Zain, a su servicio, ya que fue su hermano pequeño, Nasser bin Hamad, señalado por presuntamente torturar a activistas y atletas bareiníes, quien anunció en su día la compra del Córdoba.

Hoy en nuestro tiempo de deportes hemos hablado con el futbolista del Badajoz y ex del Córdoba Pablo Vázquez y analizado el mercado de fichajes en el grupo IV de Segunda B con Fernando López (ABC) y Rafa Fernández (Marca y Cordobadeporte).