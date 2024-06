COPE Córdoba visita Palma del Río para analizar la situación del deporte en la localidad palmeña

COPE Córdoba se ha acercado este jueves hasta la localidad de Palma del Río para pulsar la situación del deporte en la localidad palmeña. En las instalaciones polideportivas de El Pandero -donde se puede practicar balonmano, fútbol sala, baloncesto y tenis- se han dado cita la Alcaldesa de Palma Matilde Esteo, el diputado provincial Antonio Martín, uno de los organizadores del Open Generali, Manuel Vera, y el secretario del Atlético Palma del Río, Marcos Garrido.

Martín, que nació a pocos metros de ese complejo deportivo, ha reconocido: "Para mí El Pandero tiene algo especial en mi vida. Voy a tener que tragar un poco el nudo que tengo en la garganta por la emoción. He pasado muchos ratos de mi infancia en este pabellón. Donde he jugado más temporadas al baloncesto ha sido aquí en Palma. Hay un tramo de cien metros desde mi casa hasta aquí y cuando llovía llegaba a entrenar con las zapatillas llenas de barro y no me dejaban entrar"

La Alcaldesa, por su parte, expuso que "no vamos a parar de apoyar el Open. Somos conscientes de que está yendo por un camino con mucha proyección. Sigue avanzando y sigue brillando. Tenemos un gran patrocinador que está muy contento de cómo se hace el torneo y nosotros estamos cien por cien con el proyecto"

La Diputación, contó Martín, "ha metido una partida importantísima para aprobar y valorar el trabajo ya hecho. La comisión de la asociación de tenistas palmeños hace una gran labor. El deporte es una prioridad para nosotros. En el anterior mandato se recortó en deportes un 33% y nosotros lo hemos recuperado con la implicación del presidente Salvador Fuentes".

Reconoció Esteo que "el gran reto que tenemos los pueblos es el demográfico. Se tiene que hacer atractiva la ciudad con eventos. La gente que viene a Palma se enamora de ella por la cantidad de actos que tenemos como la Feria de Artes Escénicas".

De paso, la primer edil palmeña adelantó a COPE que el domingo coincidiendo con la final del Open Generali "va a venir Claudia, la viuda de Manuel Santana, para inaugurar la pista central de El Pandero con su nombre".

Manuel Vera, uno de los organizadores del certamen tenístico, explicó que "en un principio era masculino, pero desde la pandemia cambiamos y nos ha gustado mucho más. Los patrocinadores se comprometen más y el juego es más vistoso. El de los hombres es saque y volea"

Por su parte, Marcos Garrido, detalló que con el ascenso del Atlético Palma del Río a División de Honor Senior masculina sintió "Mucha alegría y más cómo fue el partido. Empezando que empiece el club a funcionar en agosto, a ver qué nos depara. El salto es como de la noche al día, pero no podemos gastar más de lo que no tenemos".