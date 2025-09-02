La Copa Andalucía ACB, que enfrentará en Córdoba a Unicaja y Covirán, tendrá una grada solidaria

02/09/2025 El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (quinto por la dcha.), entre otras autoridades, en la presentación de la XXVIII Copa Andalucía ACB..El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este martes la presentación de la XXVIII edición de la Copa Andalucía ACB de baloncesto que, por segundo año consecutivo, tendrá como escenario el Palacio de Deportes de Vista Alegre de Córdoba y en el que se enfrentarán el Unicaja Málaga y el Covirán Granada.POLITICA DEPORTES

Durante su intervención, el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, acompañado por la teniente de alcalde y delegada de Igualdad y Deportes del Ayuntamiento, Marián Aguilar, y el delegado de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta, Eduardo Lucena, además de por representantes de los equipos y de la federación, ha destacado que "este acto nos permite recordar nuestro compromiso con el deporte y mostrar nuestra capacidad para organizar eventos de primer nivel".

Fuentes ha mostrado su convencimiento "en el poder transformador del deporte, que no solo es una actividad física, sino que también es educación, inclusión, formación en valores y motor de desarrollo de nuestros pueblos. En 2025 el presupuesto del Área de Deportes ha crecido un 14,8%, superando los cuatro millones de euros, lo que refuerza nuestro compromiso con los clubes, federaciones y entidades locales y permite mejorar instalaciones que se convierten en espacios de convivencia, salud y orgullo".

El presidente de la institución provincial ha detallado una propuesta "que abarca toda la actividad deportiva: los jóvenes y la cantera que son el mejor legado que podemos construir; los clubes locales que son el corazón de nuestros pueblos y los grandes eventos en los que Córdoba demuestra que puede acoger competiciones de primer nivel y brillar en el escenario nacional e internacional".

"El baloncesto es un deporte profundamente arraigado en Córdoba. Nos ha dado éxitos históricos con medallistas como los hermanos Alfonso y Felipe Reyes y, actualmente, cuenta con promesas como Guillermo del Pino, que nos llenan de ilusión y orgullo", ha añadido Fuentes, que ha continuado destacando la labor del Coto Córdoba, para el que ha pedido "la solidaridad de los otros equipos andaluces para que Andalucía cuente con más clubes en las primeras categorías, un objetivo en el que la Diputación también va a estar ahí".

Además, el presidente de la institución provincial ha aprovechado su intervención para enviar a todos los clubes de baloncesto de la provincia "un mensaje de ánimo y apoyo para la temporada que empieza y para que sigan fomentando la disciplina y el espíritu de equipo que hacen grande a este deporte y que inspiran a nuestras niñas y niños a soñar en grande".

Fuentes ha remarcado que "Córdoba puede ser sede de grandes competiciones y nuestra provincia tiene talento, hospitalidad y capacidad organizativa para brillar en el escaparate nacional e internacional. Por lo que la Diputación seguirá trabajando para que el deporte sea motor de oportunidades y de desarrollo para todos" y ha concluido haciendo un llamamiento para que "sigamos trabajando juntos para que Córdoba siga siendo un referente del deporte andaluz y español".

Por su parte, la teniente de alcalde y delegada de Igualdad y Deportes del Ayuntamiento, Marián Aguilar, ha remarcado el hecho de que eventos como éste "posicionan a Córdoba en el lugar que se merece, con un turismo deportivo que es un gran tractor económico de la provincia". La edil también ha agradecido la labor de la Diputación en la promoción del deporte base en la provincia".

Por su parte, el delegado de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta, Eduardo Lucena, ha puesto en valor que el Unicaja Málaga y el Covirán Granada son "referencia del baloncesto andaluz" y se ha congratulado de que este enfrentamiento se lleve a cabo en la provincia de Córdoba, un hecho que espera se repita en el futuro.

En el ámbito deportivo, el presidente de la Federación Andaluza de Baloncesto, Antonio de Torres, ha mostrado su "agradecimiento a la Diputación, al Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía su compromiso en la continuidad de la celebración de esta Copa en Córdoba", un evento que calificó como "la fiesta mayor de la Federación".

XXVIII Copa Andalucía ACB

La XXVIII Copa Andalucía ACB de baloncesto tendrá lugar el próximo día 13 de septiembre en el Palacio de Deportes de Vista Alegre a partir de las 12,30 horas. Se trata de uno de los torneos más importantes del baloncesto andaluz que a lo largo de su historia ha reunido a los mejores clubes de la región, de forma que se ha consolidado como un escaparate del talento local y motor de visibilidad para los clubes y jugadores andaluces.

Los dos equipos participantes vuelven a medirse por segundo año consecutivo, tras una edición en la que el equipo malacitano resultó vencedor. El Unicaja Málaga presenta un palmarés de 17 finales a su favor en esta copa, mientras que el Covirán Granada se ha hecho con dos títulos en la misma competición.

El día 5 de septiembre se pondrán a disposición de los aficionados las entradas que, en esta ocasión, serán gratuitas.