La comisión deportiva del Córdoba CF sobre el mercado veraniego: “Los mejores son los nuestros"

La reflexión llegó tras la presentación del último fichaje de la entidad, el atacante Kuki Zalazar. Antonio Fernández Monterrubio, director general, expresó su satisfacción por el trabajo realizado, que cumple sus expectativas y desveló que negociaron con Fede Vico, pero que no pudo cerrarse la operación. No comprende, aunque lo respeta, el pesimismo que envuelve a un sector del cordobesismo en los comienzos de esta temporada.

También dijo el sevillano que “Ha quedado remanente. Esperemos que no tengamos que utilizarlo, sería la mejor señal, y que en enero haya 100% de acierto, que será altamente improbable. No podemos inventar los jugadores, pero no hemos consumido todos los recursos”.

Por cierto, las camisetas Givova de la temporada todavía no han llegado y el club ha puesto el asunto en manos de sus abogados.

Por su parte, Juan Gutiérrez, Juanito, reconoció que la demora en la llegada de los últimos fichajes ha podido condicionar en parte los dos primeros onces de Iván Ania, aunque cree que los ocho que sobrevivieron de la temporada pasada son piezas muy codiciadas. También contó que no se intentó firmar a un sub-23 a última hora: “Estábamos atentos a cualquier posibilidad, pero la opción de sacar a un jugador senior no nos la planteábamos. Si nos daba algo diferente, estaríamos preparados, pero el mercado no ofreció esa posibilidad”.