Ciudad de Lucena, Salerm, Pozoblanco y Córdoba B ya conocen su camino hacia la Segunda Federación

Los cuatro equipos cordobeses del grupo X de Tercera ya conocen oficialmente contra quién y cuándo jugarán en sus respectivas segundas fases de esta temporada. Tras la conclusión de los llamados grupos A y B de esta categoría, ahora nacen otros tres subgrupos denominados C -por llegar a Segunda Federación-, D-de clasificación para el play-off por Segunda Federación- y E-por la permanencia-. Afortunadamente ningún equipo de la provincia ha sumado tan pocos puntos como para integrar ese grupo E, así que son el C y el D en los que estará la batalla para los nuestros.

En el C se encuentran el Ciudad de Lucena y el Salerm de Puente Genil, que tendrán como compañeros de viaje a Xerez CD, Xerez Deportivo y Ceuta del subgrupo B y el San Roque de Lepe (al que no se medirán ya). Los dos primeros clasificados de este grupo ascenderán directamente y la ventaja -porque los puntos se acumulan y se aplica un porcentaje- la tienen San Roque (45 puntos) y Xerez Deportivo (37). El Ciudad es actualmente tercero (40), el Xerez CD cuarto (35), el Salerm quinto (33) y el Ceuta sexto con apenas 29. En la primera jornada los dos conjuntos cordobeses se medirán a los dos jerezanos, Salerm como visitante en el campo del Xerez Deportivo y el Ciudad de local ante el Xerez CD. Se jugarán partidos durante los cinco próximos fines de semana -termina esta fase el 9 de mayo- y también el miércoles 14 de abril. Los cuatro que no suban directamente tendrán otra opción más de hacerlo. El tercer y cuarto clasificado se quedarán a dos encuentros de subir y quinto y sexto, a tres. Esos cuatro equipos se medirán a los que se clasifiquen de esa otra fase en la que hay otros dos equipos cordobeses.

Córdoba B y Pozoblanco competirán en ese grupo D en el que también están Antoniano, Rota, Los Barrios y Utrera. El dependiente cordobesista es líder de inicio (30 puntos), los mismos que tiene el Utrera. Tercero es el Pozoblanco con 27 y con 24 está Los Barrios. 22 tiene el Rota y 21 el Antoniano. En la primera jornada el Córdoba B visitará Lebrija para medirse al Antoniano y el Pozoblanco jugará en el campo de Los Barrios. Los dos primeros lucharán por subir y el resto habrá dado por acabada esta atípica temporada.

Dimas Carrasco, entrenador del Ciudad de Lucena considera que “todos los equipos de esta segunda fase son muy buenos. Esta categoría es muy compleja. El Xerez tiene experiencia con jugadores contrastados como Garrido o el delantero Chuma. Tienen un nivel muy alto. El Xerez Deportivo tiene un bloque sólido con un gran entrenador, con calidad y buen nivel físico. El Ceuta está hecho para tener el balón y ser protagonista. No va a haber un claro favorito y todos nos vamos a restar puntos”.

Por su parte, Diego Caro (Salerm) no tira la toalla por el ascenso: “Tenemos una desventaja de puntos ante los dos primeros, más ante el Xerez, pero vamos a competir con ellos. Somos un equipo muy difícil de ganar. Son equipos hechos para ascender, pero vamos a dar quebraderos de cabeza”.

En lo que se refiere al grupo D, Emilio Fajardo (Pozoblanco) desgrana que “Los Barrios han hecho una apuesta importante, tienen jugadores jóvenes del Cádiz y es un equipo muy compacto. El Rota tiene jugadores curtidos y posee un campo grande mientras que el Antoniano es como nosotros, un equipo hecho para evitar el descenso lo antes posible y lo va a disfrutar como nosotros en esta segunda fase”.