El Ciudad de Lucena recibirá al Sevilla FC y el Córdoba al Albacete Balompié en la primera ronda de Copa

El sorteo de la primera eliminatoria de Copa del Rey celebrado este lunes en el Estadio Olímpico de Sevilla ha sido benévolo con los dos equipos cordobeses que participan en la competición.

Es un lujo y un auténtico placer, poder enfrentarnos en Copa del Rey a todo un @SevillaFC . Os esperamos en nuestra casa, os trataremos como el equipo Champions que sois... ��❤️ pic.twitter.com/bME1PHJU1k — C.D Ciudad de Lucena (@ciudaddelucena) November 16, 2020

El primero en ser emparejado fue el Ciudad de Lucena que, como representante de Tercera, fue agraciado con un emparejamiento con un rival de Champions. El Sevilla F.C. de Julen Lopetegui visitará el próximo 16 de diciembre el Municipal de Lucena para enfrentarse ante los de Dimas Carrasco. Será una eliminatoria muy especial para muchos de los componentes del Ciudad. Pablo Gallardo, capitán del equipo, atendió a COPE para reconocer que “será un partido especial, he estado 12 años en la cantera del Sevilla”, pero que en todo caso “juego al fútbol para ganar y la ilusión es lo último que se pierde y estamos a años luz de ellos, pero ojalá demos la sorpresa”. El técnico del equipo lucentino Dimas Carrasco dijo a la radio oficial del Sevilla que “en Lucena estamos locos con el sorteo”. Añadió Carrasco que “estamos muy contentos” y “muy ilusionados por enfrentarnos a un Primera y esto lo consideramos un premio para nuestra ciudad”. Seis Europa League, una Liga, cinco Copas, una Supercopa de España y otra de Europa… El reto ahora para la directiva del Ciudad es saber si para el próximo mes podrá contar con público en sus gradas o el choque se disputará a puerta cerrada.

El Córdoba, ante un clásico de Segunda en apuros clasificatorios

Una de las últimas bolas de Segunda correspondió al Córdoba en las postrimerías del sorteo. Fue la del Albacete Balompié, conjunto que actualmente ocupa el vigésimo puesto en Segunda y que ha militado siete campañas en Primera. Se da la paradoja de que actual técnico cordobesista -Juan Sabas- jugó en el Albacete y quien ocupa en estos momentos el banquillo del Belmonte -Aritz López Garai- vistiera de blanquiverde. La visita del Alba a El Arcángel ha sido bien recibida por la dirección deportiva cordobesista. Juanito, Director Deportivo, expuso que “es un equipo de superior categoría, que el año pasado hizo una campaña bastante irregular y que su objetivo en este año es no pasar apuros. Vienen de cambiar de entrenador y tiene una plantilla bastante competitiva y que seguramente rotarán, pero no por ello tendrá menos garantías para enfrentarse a nosotros”. En todo caso, se expuso que “no queremos que, como el año pasado, no se le dé importancia a la competición”. Por su parte, López Garai reconoció que “el Córdoba es un equipo histórico en todos los aspectos, con un gran campo y que además en Copa recientemente ha hecho bien las cosas. En lo personal es bonito, pasé cuatro años muy buenos allí y nació mi hijo allí. Pasé los mejores años de mi carrera allí y me sentí muy querido”.

