El Ciudad de Lucena cambia entradas por besos

Love is in the air... en el Municipal de Lucena. El día de San Valentín, cuya festividad provoca que este viernes las parejas se demuestren su amor en público y en privado para regocijo de comerciantes de todos los ramos, se prorrogará hasta el domingo para los aficionados del Ciudad de Lucena.

La directiva del conjunto aracelitano -que lidera el grupo X de Tercera División- ha acordado regalar una entrada a quienes se besen en el photocall que se montará en los accesos al estadio municipal de la localidad antes del choque del domingo -cuyo pitido inicial tendrá lugar a las cinco de la tarde- ante Los Barrios.

El presidente del club, Jorge Torres, contó en rueda de prensa este viernes que con la romántica iniciativa quieren “seguir animando a los aficionados lucentinos a acudir a su estadio para apoyar al equipo”. Dijo Torres que “¿Por qué no darse un beso delante del photocall y así llevarse una entrada gratis?” Una de las partes de la pareja deberá tener abono del club o bien sacar la entrada. Por supuesto, “la pareja puede ser hombre y mujer, hombre y hombre, mujer y mujer... en este club no distinguimos en ese tipo de cosas”.

Dijo Torres que “ante Puente Genil esperábamos una gran respuesta de la afición y no nos defraudó y a los aficionados hay que darles un plus para que sigan acudiendo al estadio. El año pasado al final de la temporada estábamos unos quinientos aficionados y ya llegamos al millar. Estamos un poco más contentos porque vemos que la gente se va animando poco a poco”.

No será la última sorpresa: “en todos los partidos que restan de la temporada vamos a tratar de llevar a cabo este tipo de iniciativas, porque creemos que es positivo para generar ambiente”. Este domingo en Lucena les tocará bufanda, caramelos de menta... y amor.