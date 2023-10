Cisco García: "Estuve a un clic de irme a jugar el viernes a Israel"

El mundo del deporte también sufre las consecuencias del conflicto entre Hamás e Israel. El tenista Cisco García, recientemente nombrado Embajador de Andalucía del Deporte por la Junta, se preparaba para volar a Tel Aviv el pasado sábado. Tenía que disputar un torneo allí cuando la noticia del ataque de Hamás le alertó y poco después desde la organización del torneo le avisaron de que, por lógica, no se iba a disputar.

García reflexiona para COPE desde Marruecos, donde se encuentra disputando otra competición: "Me enteré el mismo sábado por la mañana. Iba a coger el vuelo al mediodía a Tel Aviv y mi mujer Raquel me avisó de lo que estaba pasando. Luego la organización me avisó de que se cancelaba el torneo".

El tenista consiguió plaza en un Open en Casablanca, pero no olvida que "estuve a punto de comprar el vuelo para el viernes. A un clic. A última hora pensé en quedarme un día más con la familia, pero por muy poco no estoy yo el viernes en Israel. No puedo evitar pensar en que pude haber estado allí. Con estas cosas ves lo cerca que estás de los conflictos y no nos damos cuenta".