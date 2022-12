Charles: “Escuchando el himno en El Arcángel por tele ya se me ponen los pelos de punta. Imagina el miércoles"

Charles Días volverá el miércoles a pisar un estadio en el que dejó huella durante dos temporadas (2010-11 y 2011-12) en las que su eficacia y su entrega en ataque agradó mucho a la afición de El Arcángel. El cariño es recíproco: “Tengo muy buenos recuerdos de esa ciudad, de ese club y tengo ganas de visitarla y estar en El Arcángel y volver a recordar lo que he vivido allí… aunque sea con mi otro equipo, el Pontevedra. Fueron dos años muy buenos tanto para mí como para mi familia y solo tengo palabras de agradecimiento para todos”.

En la 11-12, con Paco Jémez en el banquillo “tuvimos cerca el ascenso. Los jugadores de ese año han jugado en Primera y se han hecho nombres en el fútbol, han jugado en Primera…Son recuerdos muy bonitos”.

Tras el intento fallido de ascenso hubo quien desde el club dejó caer que Charles ya no podría progresar más en el fútbol. Se equivocó de pleno: “Sí, desde luego. Fueron siete temporadas en Primera después muy buenas. Cuando salí del Córdoba estuve en el Almería e hice una muy buena campaña y luego ya Celta, Málaga, Eibar antes de volver a mi casa, a Pontevedra”.

Una de las escenas más duras de su paso por Córdoba fue el codazo que Albácar le dio en un choque contra el Elche, que le destrozó la mandíbula y le envió al hospital: “Eso son recuerdos malos que pasaron y me hicieron más fuerte”. Pero, en general, Charles se queda con lo bueno. ¿Un gol? “Fueron bastantes, quizás el de chilena al Tenerife. Hay un montón que recuerdo y lo bueno de todo es que me encantó jugar en el Córdoba y vivir en la ciudad. Tengo amigos con los que hasta hoy tengo contacto”.

La relación entre el Córdoba y el Pontevedra vivió un episodio dramático en la 2006-07, cuando estos dos históricos se enfrentaron en las semifinales para subir a Segunda. En ese Pontevedra estaba Charles y-… “dos años después me fui al Córdoba. Es el fútbol. Momentos que uno vive y que no siempre se gana o se pierde. De las derrotas uno intenta aprender para seguir creciendo y así me fue”.

Centrándonos en el presente, el Pontevedra está pasando momentos complicados en su lucha por eludir el descenso, a pesar de contar con una buena plantilla: “También pensamos eso. Hemos mantenido el bloque del año pasado casi entero con algunos refuerzos y tenemos equipo para estar más arriba, sí. Somos un equipo que quiere el balón y jugar bien. Cuando la pelota no quiere entrar es complicado, pero no tengo dudas de que le vamos a dar la vuelta a esto y ojalá a final de año consigamos nuestro objetivo”.

Por lo bien que está el Córdoba y por la situación del conjunto gallego, el brasileño asume que “va a ser un partido muy complicado para nosotros. El Córdoba apenas ha perdido solo un partido en Liga y en todos los demás ha sido dominador y ha ganado bien. Sabemos que va a ser difícil, pero pelearemos”.

Charles, como siempre, cumple con su compromiso ofensivo. Ya lleva tres goles. No deja de marcar desde 2004: “Todos los años…uno por lo menos he marcado. Son las ganas que uno tiene de siempre querer más. Llega un momento en el que tienes que ver lo que quieres”.

Eso sí, con 38 años ya se piensa si seguir vinculado al fútbol profesional: “Este año tengo que valorar cosas y ver cómo las lesiones me respetan. Vamos a ver lo que hay. Siempre tengo ganas de meter goles. Todo va a depender de mi rodilla, que lleva años pidiéndome que pare pero como soy muy cabezón sigo. Ahora mismo estoy bien. Entreno bien todos los días y tengo las ganas de cuando tenía veinte años de ir a entrenar. Cuando no las tenga, diré que mejor parar. Uno ya tiene niños y es más complicado. Las ganas siempre las tengo”.

El Córdoba irá para arriba. Es el juicio de quien fuera su delantero: “La última vez que jugué allí fue con el Celta en Primera y ahora está en Primera Federación, pero yo sigo bastante al Córdoba. Esto es fútbol. Infelizmente hay equipos que merecen estar más arriba, pero creo que el Córdoba está haciendo las cosas bien ahora para ir para arriba y no bajar. Va primero y si continúa así va a quedar primero y ascenderá. Ojalá le vaya bien, aunque el miércoles nos dé una ayudita, que nosotros la necesitamos también”.

Lo que tiene claro Charles es que el miércoles tendrá una sensación muy especial: “Se me van a poner los pelos de punta. Ya escuchando el himno a capela muchas veces por la televisión me ha pasado. El miércoles será igual. Es un equipo en el que he estado y he sentido mucho. Eso sí, sé que estoy en otro sitio y haré todo lo posible por hacerlo bien por mi equipo”.