Casas se va, pero Casas se queda

Córdoba - Publicado el 31 may 2025, 13:46 - Actualizado 31 may 2025, 13:49

En el periodismo hay noticias sietemesinas y otras que se agostan. Que Casas se iba a ir del Córdoba C.F. era algo que todos dábamos por hecho desde hace semanas o meses, pero que ya se puede afirmar con la rotundidad de lo oficial: Antonio Casas, el “Torpedo” Casas, no seguirá siendo jugador del Córdoba a partir de que acabe el partido contra el Albacete Balompié. El club, con buen criterio, va a permitir que El Arcángel le despida en un sencillo acto en el que se le va a regalar una camiseta con el número de encuentros (149) en los que ha vestido la blanquiverde. Y se espera y desea que el campo en el que se han festejado la mayoría de los 51 goles (séptimo máximo goleador de la historia de la entidad) que ha marcado le tribute una ovación como última recompensa al esfuerzo.

Casas juntó su destino con el del Córdoba en un momento crucial para ambos. Era 2020. El atacante había salido del Sevilla Atlético sin haber conseguido el protagonismo que cualquier profesional necesita para destacar. El cordobesismo, por su parte, acababa de tocar fondo tras una campaña infausta e iba a jugar en cuarta categoría. Tiempos en los que seguir conservando la fe en el futuro requería un extraordinario esfuerzo y en los que había que tener mucho carácter para sostener un compromiso histórico tan exigente. No subir no era una opción.

A Casas le presentaron entre rostros embozados por mascarillas en el Museo de la Cerámica de La Rambla, de su pueblo. En redes sociales ya había sido bendecido por entonces por otro ilustre ex jugador rambleño como Perico Campos. En esa primera comparecencia, con los brazos cruzados por timidez, se emocionó cuando su hermana le recordó a su abuelo, que era quien le acompañaba a cada entrenamiento y partido antes de empezar a despuntar en categorías inferiores. Era entonces un chaval de 21 años que quería cumplir su sueño de ser futbolista.

Poco a poco Casas fue rompiendo redes compitiendo siempre contra el cainismo y los fichajes que le hacían la competencia en su puesto. Todo club necesita un Casas. Más uno como el que representa a la ciudad de Córdoba, que es una urbe a la que como Saturno le encanta devorar a sus hijos. Cada fin de semana se requiere en El Arcángel un pelotero -preferiblemente técnico u ofensivo- sobre el que debatir. Alguien que funcione como una unidad de medida. Una referencia que suscite controversia y que favorezca la división. Que permita que quien llegue de nuevo se ubique e incluso a que se regalen oídos aunque sea simplemente por no ser a quien se desprecia, básicamente, por ser de aquí o por contar con un representante o un entorno (como casi todos) con una avaricia e impaciencias rayanas en lo enfermizo.

Casas ha colaborado decididamente a dos ascensos y, por sus números y su influencia en el sentir colectivo, se ha ganado a pulso un hueco en la magra historia del cordobesismo. Kike Márquez, un gran capitán, le cedió el honor de ponerle la bandera al Gran Capitán tras el último ascenso al entender que quién mejor que un cordobés para hacerlo (lo entendió mejor que muchos cordobeses).

Casas se va para ganar más dinero y más gloria o ambas cosas. Las dos opciones son entendibles sea el atacante cordobesista de corazón o no. Me gustaría saber cuántos fieles que ahora le censuran se quedarían en su ciudad por amor renunciando a cobrar el doble y teniendo apenas diez años más de vida laboral por delante. Pero Casas no se va. Seguirá marcando corrientes la próxima temporada entre lo graderíos de El Arcángel llegue quien llegue para suplirlo. Y, si algún día regresara para ponerle fin a su carrera, el rescoldo que ahora deja se convertirá en llama. Ojalá lo haga después de haber machacado muchas otras porterías a base de torpedos como cántaros rambleños.