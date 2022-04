Carlos Marzal: "La victoria es la victoria, siempre. Y hay que celebrarlo como una victoria con mayúsculas"

Puede que este domingo los que queremos al Córdoba seamos felices, porque cabe la posibilidad de que a la hora del almuerzo nuestro equipo, el que lleva dándonos penas desde hace siete años, nos reglae un ascenso. El noveno. A una tercera categoría. Suficiente recompensa por una temporada. No cabe más. Carlos Marzal, filólogo, poeta y escritor es autor de un memorable libro que nos viene al pelo “Nunca fuimos más felices”. Va de fútbol y de vida. Y de otras cosas tal vez igualmente importantes. Le llamamos antes para que nos prepare para la bonanza.

-Escribió en su libro que “la historia de los segundones constituye la intrahistoria del mundo” ¿La felicidad de un ascenso a una categoría como Primera Federación puede compararse con la de un título de Liga o una Champions? Javi Moreno me dijo un día que no sabría decirme si celebró más meterse en una final de UEFA o subir a Segunda con el Córdoba…

-La victoria es un absoluto. Cuando uno gana un partido del tipo o la categoría que sea eso constituye la victoria con mayúsculas. Luego ya hay que pararse a especificar y pensar si es de Segunda o Primera o la Champions o la Europa League. La victoria es la victoria, siempre. Y hay que celebrarlo como una victoria con mayúsculas. Al Córdoba le corresponde seguir escalando porque su lugar está en Primera División. Es un club histórico y confío en que en poco tiempo estéis donde tenéis que estar.

-“La victoria deportiva es un absoluto, como el gol”, escribió usted. En ese mismo sentido, otro gran escritor y futbolero como Enric González dice que el gol es lo inefable. Lo que es y se puede evocar. Sin embargo, leyéndole, tengo la impresión de que a usted el estilo le importa también mucho...

-Mucho. El estilo es el hombre, como dijo un gran escritor. Es la vida. La forma en que se vive es la vida al completo. La forma en que se juega es la forma de ser de un jugador, entrenador... o de un club. Lo sabemos los aficionados al fútbol y también los poetas, filósofos y escritores. La forma lo es todo, en definitiva. La forma es el fondo y el fondo es la forma. Es inseparable. Los separamos en el análisis cuando toca destripar el juguete de la literatura o el pensamiento, pero son indistinguibles. Una cosa conduce a la otra y viceversa.

-El hincha, ese estado colectivo de creencia que decía Ortega y Gasset. Aquí este año se han congregado hasta 14.000 personas en El Arcángel a pesar de la categoría y de las circunstancias. ¿El fútbol moderno ha puesto en peligro la salud del fenómeno del hincha?

-Hay hinchas de todos los tipos. Hay hinchas ilustrados, aficionados que conocen la historia del juego y su club y lo aman, respetan y cuidan... Y también hinchas descerebrados. El hooligan que utiliza el fútbol como la política o el amor para manifestar su barbarie. En el fondo, aunque esto hace más ruido que el comportamiento cívico, lo que más predomina es el civismo. Se juegan millones de partidos cada semana y lo normal es que todo transcurra en paz, concordia y alegría. El aficionado es un individuo de fe que necesita depositar su fe en distintos lugares y un lugar muy aconsejable es el club de los amores.

-Sin embargo, el mundo cada vez se parece más a ese Congodia de El área 18 de Roberto Fontanarrosa en la que todo gira en torno al fútbol. En esa globalización, ¿Cómo ve que el próximo Mundial se dispute en un escenario como Catar?

-A mi me parece muy mal. No tendríamos que haber llegado a eso. En un país donde no se respetan las libertades civiles y hay una persecución de la diferencia sexual y en donde las mujeres están sometidas al régimen... El fútbol no debería haber consentido un Mundial allí. Es un gran pecado de los mandamases del fútbol que alguna vez tendrán que purgar. Los ciudadanos de bien del mundo no pueden ver con buenos ojos que se celebre un Mundial allí. Sobre todo habiendo tantos lugares donde se podría hacer. No todo vale. Seguro que es un Mundial maravillosamente organizado en donde todos los invitados van a comer como príncipes y cenar como reyes. Pero esto a un aficionado sensato le produce cierta certeza. Sabemos que han muerto, además, cientos de trabajadores en la construcción de los estadios. Me parece muy mal.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

-Aborda en su libro la necesidad del padre futbolero de inculcar de algún modo la pasión en su vástago como argucia para sobrevivir en la conciencia de los hijos y recuerda la final de Copa que su Valencia ganó en 2019 en el Villamarín. A usted le jugada le salió bien, porque su hijo no solo disfruta del fútbol sino que además está haciendo carrera. ¿Qué consejo le puede dar a otros padres que pretendan sembrar esa semilla en sus hijos?

-Que se lo tomen con deportividad y paciencia. Que no pierdan los nervios en exceso y que esto es una carrera muy larga que lo que hay que hacer es disfrutar de verdad, porque al fútbol se va a disfrutar y se juega para ser feliz. A los aficionados me parece que nos sirve para mantener nuestra infancia despierta. Lo que hacemos los miles que estamos en los campos de fútbol es sostener vivo al niño que fuimos y que jugaba al fútbol en las calles, barrios o colegios. Ser futbolista profesional es muy difícil. Ahora mismo es más fácil terminar estudiando en el Tecnológico de Massachusetts que jugar en Segunda o en Primera Federación, donde hay un nivel extraordinario. Así que... paciencia, buena comida, buena bebida, buena lectura y no ponerse nunca nervioso.

-El otro día leí una entrevista del escritor cordobés Antonio Agredano -y colaborador de COPE- a Bellerín y en ella el defensa del Betis se quejaba del estereotipo del futbolista como hombre tosco e iletrado. ¿Ha podido comprobar en su condición de escritor pelotero que este mito es injusto?

-Como ocurre en todos los sitios... en Botica hay de todo. He conocido futbolistas ilustrados, lectores y muy inteligentes. Traté bastante a Juan Mata cuando jugó en el Valencia y entonces yo dirigía un ciclo de poesía en el Palau de la Música en el que le invitamos y nos dio una lección de sensatez, cordura e inteligencia leyendo las canciones que le cantaba su madre de pequeño, los poemas que aprendió en el bachillerato y lo que fue leyendo poco a poco. Hay de todo. Conozco a más de un escritor insoportable, a alguno que es un analfabeto aunque escriba libros y alguno que es un cateto aunque haya vivido casi toda su vida en Nueva York. Tenemos que ser gente indulgente y abierta para ver a la gente sin estereotipos. A mi me interesan los individuos, por eso la ideología no suele decirme nada. Que alguien se declare de izquierdas o derechas no me dice mucho. Es como que se declare rubio o moreno o vegetariano. Hay que ver quién lo dice y qué hay detrás de ese vegetariano, rubio, moreno... o hincha del Barcelona, que es el enemigo del equipo al que yo quiero.

-Narro los partidos del Córdoba y siento alivio no haber tenido todavía que convivir con el fenómeno del VAR salvo en un Málaga-Cádiz que debí relatar para Tiempo de Juego. ¿Qué le parece esa sensación de jugador, narrador y aficionado de cantar un gol en diferido o de hacerlo en falso?

-Me parece un oficio extraordinario y muy complicado. Contar y narrar el fútbol, decir cosas interesantes que mantengan a la audiencia pendiente y tratar de sorprender a los miles de aficionados que escuchan un programa de radio relacionado con el fútbol... me parece difícil. Es fútbol es un caldero de emociones y pasiones. Hay pocas cosas en el mundo que generen tanta energía sentimental. Tengamos en cuenta las millones de personas que leen prensa deportiva y comentan con amigos, compañeros y su mujer el desarrollo de la liga, las penurias y decepciones del equipo de sus amores... Es un ámbito en donde hay una cantidad de energía espiritual y de tensión emotiva enorme. Por eso creo que es tan literario. El fútbol es un tema extraordinario para la literatura.

-Por cierto, ya que hablamos de narrar... a pesar de que me haya leído el compendio de Álex Grijelmo soy incapaz de eludir los “balones divididos”, “arranca el partido” o los “penaltis que no son porque la mano está pegada al cuerpo” (que diría Enrique Ballester). ¿Se nos tolera demasiado a los narradores o es un pecado natural por la velocidad a la que contamos las cosas?

-Hay un poco de todo. Quien tiene que hablar mucho es quien más se puede equivocar e incurre en los tópicos, lugares comunes y frases hechas. Quien tiene boca se equivoca y eso les pasa a los periodistas cuando trabajan, a los profesores cuando damos clase y a los escritores que hacemos hacer columnismo literario en la prensa. Son gajes del oficio. No hay que ponerse demasiado purista. Los guardianes de la pureza y los inquisidores mayores y menores me espantan bastante.

-Habla en su libro de que Bécquer habría sido sevillista de haber existido el Sevilla en su época. No serían malos fichajes para el cordobesismo Ibn Hazan, Séneca o Góngora, por ejemplo…

-Serían jugadores extraordinarios. Con la tradición literaria cordobesa se podría hacer una selección maravillosa. Bécquer, en mi imaginación, tiene algo que le acerca más al Sevilla que al Betis. Son dos equipos enormes y extraordinarios que están haciendo las cosas muy bien. Me da la impresión de que el Betis es un poco más popular y el Sevilla más de señoritos. Bécquer, que tenía un punto reaccionario, se habría inclinado más hacia el sevillismo. Y que me perdonen unos y otros.

-Por cierto, ¿Ha habido algo en su vida como aficionado al fútbol que le haya acercado aunque sea de manera coyuntural al Córdoba C.F.?

-Mi hijo y yo seguimos con bastante interés la última temporada del Córdoba en Primera División, porque además había un ex jugador del Valencia como Fede Cartabia. Siempre he seguido con mucho cariño e interés al Córdoba, porque cuando era un niño el Córdoba estaba en Primera y los equipos que uno ha conocido en Primera le parece que su lugar es siempre ese porque se desordena un poco la vida propia y es una jugarreta. Siento una predilección especial entre las ciudades españolas por Córdoba. He sido muy amigo de Pablo García Baena y un lector entusiasta de su obra. Elena Medel es muy amiga. Pablo García Casado. Córdoba no se acaba nunca. Ni en sus patios, ni en sus escritores ni en su belleza.

-Y, como curiosidad... ¿Sigue cambiando de botas de fútbol de vez en cuando?

-Prácticamente ya no juego al fútbol y cada vez que lo hago tengo que estar un mes o dos meses yendo al fisioterapeuta en el mejor de los casos. El que cambia de botas cada dos por tres es mi hijo. Si por él fuera estrenaría botas todas las semanas o todos los partidos. Ese acto de estrenar botas es muy bonito. Lo nuevo nos provoca un entusiasmo muy especial. Hay quien dice que lo que nos entusiasma es estrenar. Un nuevo viaje, una nueva casa, un nuevo amor... y, por qué, no unas nuevas botas.